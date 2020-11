Photographie satellite fournie par la US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) via le National Hurricane Center (NHC), montrant l’emplacement de la tempête tropicale Iota (i) dans le nord de la Colombie, à 14h10 heure locale (19h10 GMT) le 14 novembre. . / NOAA-NHC

L’ouragan Iota gagnait rapidement de la force en traversant les Caraïbes occidentales et devait se transformer en une tempête de catégorie 4 très dangereuse en atteignant la même région d’Amérique centrale qui a été frappée il y a une semaine par l’ouragan Eta., un autre système de force similaire.

Des évacuations étaient en cours dans les zones basses du Nicaragua et du Honduras près de la frontière entre les deux pays, qui semblait l’endroit probable où le météore toucherait terre. Sur la côte nicaraguayenne, les vents et la pluie étaient déjà perceptibles dimanche soir.

Iota est devenu un ouragan tôt dimanche matin et a rapidement pris de la force. Il devait passer au-dessus ou à proximité de l’île colombienne de Providencia pendant la nuit. Lundi matin, il a atteint la catégorie dangereuse 3 et le National Hurricane Center des États-Unis a averti qu’il pourrait atteindre la catégorie 4 à l’approche du continent d’Amérique centrale lundi soir.

Iota montrait des vents maximums soutenus de 205 kilomètres (125 miles) à l’heure tôt lundi matin. Son centre était à environ 310 kilomètres (190 miles) à l’est-sud-est de Cabo Gracias a Dios, à la frontière entre le Nicaragua et le Honduras, et il se déplaçait vers l’ouest à 17 km / h (10 mph).

Iota est déjà un système record pour être la 30e tempête nommée de cette extraordinaire saison des ouragans dans l’Atlantique. La succession rapide de météores a attiré l’attention sur le changement climatique, qui, selon les scientifiques, provoque des tempêtes plus humides, plus fortes et plus destructrices.

Une centaine de familles touchées par les inondations causées par l’ouragan Iota se réfugient aujourd’hui dans un abri installé dans le Coliseo de Combate de Cartagena, à Carthagène (Colombie). . / RICARDO MALDONADO ROZO

Au Honduras, les évacuations obligatoires ont commencé avant le week-end et dimanche après-midi, 63 500 personnes ont été signalées dans 379 abris dans la seule région du nord, alors que tout le pays était en alerte.

Les autorités nicaraguayennes ont indiqué qu’à la fin de dimanche après-midi, quelque 1 500 personnes, dont près de la moitié étaient des enfants, avaient été évacuées des zones basses du nord-est du pays, y compris tous les habitants de Cayo Misquitos.. Il y avait 83 000 personnes en danger dans la région, selon les autorités.

Dimanche soir, des vents forts et des pluies ont commencé à se faire sentir à Bilwi, une ville côtière du Nicaragua où les habitants se sont précipités vers les marchés et les quincailleries pour s’approvisionner en couvertures en plastique, clous et autres matériaux pour renforcer leurs maisons. de la même manière qu’ils l’ont fait lorsque l’ouragan Eta a frappé le 3 novembre.

Plusieurs habitants de Bilwi ont exprimé leur inquiétude que leurs maisons ne résisteront pas à Iota, si peu de temps après le passage d’Eta. La télévision locale a montré des personnes évacuées dans des radeaux en bois avec de jeunes enfants, des chiens et des poulets à bord.

Catastrophes à Carthagène, Colombie, avant le passage de la tempête tropicale. LUIS GUILLERMO FERREBUS / via REUTERS

Les autorités ont averti que le risque était élevé car Iota a probablement touché terre dans les mêmes zones où les pluies torrentielles d’Eta ont laissé le sol saturé, rendant le terrain plus sujet aux glissements de terrain et aux inondations.

Eta a fait des ravages. jeIl a touché le Nicaragua en tant qu’ouragan de catégorie 4 et a tué au moins 120 personnes après que des pluies torrentielles ont déclenché des inondations et des glissements de terrain dans certaines parties du Mexique et d’Amérique centrale.. Il a ensuite traversé Cuba, les Keys de Floride et le golfe du Mexique avant de revenir à terre près de Cedar Key, en Floride, et de traverser cet État et les Carolines.

Iota devait déverser entre 20 et 40 centimètres (8 à 16 pouces) d’eau dans le nord-est du Nicaragua, au Honduras, au Guatemala et dans le sud du Belize, avec jusqu’à 75 centimètres (30 pouces) dans des endroits isolés. En outre, le Costa Rica et le Panama pourraient connaître des averses et des inondations possibles, a noté le centre des ouragans.

La saison des ouragans se termine officiellement le 30 novembre.

