L’ouragan Laura s’est renforcé et devrait frapper la frontière entre la Louisiane et le Texas en tant que tempête de catégorie 4 tôt jeudi matin.

Le National Hurricane Center prévoit des dommages catastrophiques.

Laura a déjà tué 23 personnes en Haïti et en République dominicaine.

La saison des ouragans de l’Atlantique 2020 a produit 13 tempêtes nommées record en trois mois.

La côte américaine du golfe se prépare à un ouragan majeur quelques jours seulement après que la tempête tropicale Marco a touché terre.

L’ouragan Laura s’est intensifié en une tempête de catégorie 3, avec des vents de 125 mi / h. Il devrait continuer à se renforcer mercredi et se transformer en un ouragan de catégorie 4 « extrêmement dangereux » avant de toucher terre.

« Une onde de tempête imprévisible avec de grosses vagues destructrices causera des dommages catastrophiques de Sea Rim State Park, Texas, à Intracoastal City, Louisiane », a averti mercredi le National Hurricane Center.

« Il ne reste que quelques heures pour protéger la vie et les biens et toutes les actions doivent être menées à terme », a ajouté l’agence.

Déjà, la tempête a tué au moins 20 personnes en Haïti et trois en République dominicaine, a rapporté l’Associated Press.

Un avertissement d’ouragan est en place depuis le col de San Luis, au Texas, jusqu’à Intracoastal City, en Louisiane. Un avertissement d’onde de tempête – indiquant la probabilité d’inondations mettant la vie en danger en raison de la montée des eaux – affecte la région de Freeport, au Texas, à l’embouchure du Mississippi. L’onde de tempête pourrait pénétrer jusqu’à 30 milles à l’intérieur des terres.

Les gouverneurs du Texas, de la Louisiane, du Mississippi et de la Floride ont tous déclaré l’état d’urgence.

La tempête survient presque exactement 15 ans après l’ouragan Katrina – samedi marque l’anniversaire de cette tempête.

« Dommages causés par le vent dévastateurs »

À 11 h HE mercredi, l’ouragan Laura était au sud-est de la Louisiane et du Texas, se dirigeant vers le nord-ouest à 16 mi / h.

« Les vents de force ouragan s’étendent vers l’extérieur jusqu’à 70 miles du centre et les vents de force tempête tropicale s’étendent jusqu’à 175 miles », a déclaré le NHC.

Le centre anticipe des « dommages causés par le vent dévastateurs », avertissant sur Twitter que « les maisons bien construites peuvent subir des dommages importants, les arbres seront cassés ou déracinés, et l’électricité et l’eau seront indisponibles pendant plusieurs jours à plusieurs semaines », dans la zone de la tempête. atterrissage.

Le NHC a également mis en garde contre d’éventuelles tornades en Louisiane, dans le sud-est du Texas, dans l’Arkansas et dans l’ouest du Mississippi à partir de mercredi après-midi.

Du mercredi après-midi au vendredi, Laura devrait apporter de 5 à 10 pouces de pluie de l’ouest de la Louisiane à l’est du Texas et jusqu’à l’Arkansas. Jusqu’à 15 pouces pourraient tomber dans certaines zones. Les habitants de l’est du Texas de toute la Louisiane et de l’Arkansas devraient se préparer à des crues soudaines mercredi et jeudi.

Des centaines de milliers de personnes fuient la tempête

Plus d’un demi-million de personnes dans les villes le long de la côte du golfe ont reçu l’ordre d’évacuer. Au Texas, les ordres concernent plus de 385 000 résidents, a rapporté l’Associated Press, tandis que 200 000 personnes supplémentaires dans les paroisses de Calcasieu en Louisiane en Louisiane ont été invitées à évacuer également.

La pandémie complique ces évacuations, de sorte que les responsables du Texas ont demandé aux gens de se recroqueviller avec des proches ou dans des chambres d’hôtel pour freiner la propagation du coronavirus. Les bus transporteront des désinfectants et des équipements de protection individuelle et transporteront moins de passagers que d’habitude, a rapporté l’AP, afin que les gens puissent maintenir une distance sociale.

Au cours du week-end, Laura a battu Porto Rico, Haïti et la République dominicaine comme une tempête tropicale.

Plus d’un million de personnes ont perdu l’électricité en République dominicaine, selon The Weather Channel. À Porto Rico, la tempête a laissé 200 000 personnes sans électricité et plus de 10 000 sans eau, a rapporté l’AP.

Cette saison des ouragans dans l’Atlantique a produit des tempêtes plus rapidement que jamais

Jusqu’à présent cette année, l’océan Atlantique a produit un record de 13 tempêtes nommées en seulement trois mois. La 11e tempête nommée ne se forme normalement que le 23 novembre, mais cette année, la tempête tropicale Kyle est apparue le 14 août. Le NHC n’offre même pas de date moyenne pour les 12 ou 13 tempêtes nommées (c’est l’ouragan Laura et la tempête tropicale Marco ce année), car il y en a rarement autant en une saison.

Dans l’ensemble pour 2020, la National Oceanic and Atmospheric Administration a prédit une saison des ouragans «extrêmement active», avec 19 à 25 tempêtes nommées – la première fois dans l’histoire de la NOAA, le nombre est aussi élevé. La prévision comprend sept à 11 ouragans, dont trois à six atteignent la catégorie 3 ou plus (qui est considéré comme un «ouragan majeur»).

« C’est l’une des prévisions saisonnières les plus actives que la NOAA a produites au cours de ses 22 ans d’histoire des perspectives d’ouragan », a déclaré le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross dans un communiqué de presse. « Nous encourageons tous les Américains à faire leur part en se préparant, en restant vigilants et en étant prêts à agir si nécessaire. »

Une saison moyenne voit environ six ouragans, dont trois deviennent majeurs. Mais l’océan Atlantique produit des saisons cycloniques très actives depuis 1995, selon la NOAA.

En 2019 – lorsque l’ouragan Dorian a frappé les Bahamas dans l’une des plus puissantes chutes de l’Atlantique jamais enregistrées – l’Atlantique a produit 18 tempêtes nommées. Mais Dorian n’était que la quatrième tempête nommée cette année-là lorsqu’elle s’est formée le 24 août.

Le changement climatique rend les ouragans plus forts, plus lents et plus humides

Les tempêtes s’intensifient en moyenne parce que le changement climatique fait grimper les températures de l’océan et de l’air – 2019 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée et a clôturé la décennie la plus chaude jamais enregistrée.

Les ouragans se nourrissent d’eau chaude et des températures plus élevées de l’eau entraînent également une élévation du niveau de la mer, ce qui augmente le risque d’inondations. L’air plus chaud, quant à lui, retient plus de vapeur d’eau atmosphérique, ce qui aide les tempêtes tropicales à renforcer et à libérer plus de précipitations.

Dans l’ensemble, les chances qu’un cyclone tropical devienne un ouragan majeur augmentent, selon une étude récente basée sur des données satellitaires. Les résultats ont montré que chaque nouvelle décennie au cours des 40 dernières années a entraîné une augmentation de 8% du risque qu’une tempête se transforme en ouragan majeur.

« Nous avons un ensemble de preuves significatives que ces tempêtes ont déjà changé de manière très substantielle et qu’elles sont toutes dangereuses », a déclaré au Washington Post James Kossin, un scientifique atmosphérique à la NOAA et auteur principal de l’étude.

Une étude de 2013 a également montré que pour chaque degré de réchauffement de la planète au cours des 40 dernières années, la proportion de tempêtes de catégorie 4 et 5 – les ouragans les plus violents – a augmenté de 25% à 30%.

« Presque tous les dégâts et la mortalité causés par les ouragans sont causés par des ouragans majeurs », a déclaré Kossin à .. « Augmenter la probabilité d’avoir un ouragan majeur augmentera certainement ce risque. »

Les tempêtes deviennent également plus lentes: au cours des 70 dernières années environ, les ouragans et les tempêtes tropicales ont ralenti d’environ 10% en moyenne, selon une étude de 2018. Cela donne à un ouragan plus de temps pour faire des dégâts dans une zone donnée.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.

