Au moins quatre personnes ont été tuées par l’ouragan Laura en Louisiane et les équipes de recherche pourraient trouver plus de victimes, mais le gouverneur a déclaré jeudi que la tempête la plus puissante à avoir touché terre dans l’État américain de mémoire d’homme n’a pas causé les dégâts «catastrophiques» qui avaient été redoutés. .

« Nous avons beaucoup de raisons d’être reconnaissants », a déclaré le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, lors d’une conférence de presse.

« Il est clair que nous n’avons pas subi et subi les dommages catastrophiques absolus que nous pensions vraisemblablement sur la base des prévisions que nous avions hier soir », a déclaré Edwards.

«Mais nous avons subi d’énormes dégâts», a-t-il dit, et des milliers de résidents de l’État du sud ont vu leur «vie bouleversée».

L’ouragan Laura a frappé la côte de la Louisiane tôt jeudi en tant que tempête de catégorie 4 – la deuxième plus élevée sur l’échelle du vent. Il a depuis été déclassé en tempête tropicale.

L’ouragan Katrina, qui a fait 1 800 morts en 2005, était une tempête de catégorie 3 lorsqu’il a touché terre. Une seule tempête a touché terre en Louisiane avec des vitesses de vent aussi élevées que Laura – le dernier ouragan de l’île de 1856, qui a fait des centaines de morts.

Edwards a déclaré que les autorités avaient appris quatre décès, « tous liés à la chute d’arbres sur des résidences ».

«Je crains qu’en continuant à sortir et à faire de la recherche et du sauvetage primaires et secondaires, nous allons trouver plus de morts», a-t-il déclaré. « J’espère que non et je ne prie pas. »

Edwards a déclaré qu’il y avait environ 600 000 pannes de courant dans tout l’État et que les services d’eau avaient également subi des dommages.

« Nous avons beaucoup de travail à faire », a-t-il déclaré.

Edwards a déclaré que les résidents vivant près d’une usine chimique près de Lake Charles où il y avait un feu de chlore gazeux avaient reçu l’ordre de s’abriter sur place.

– ‘Nous pensions que nous étions en sécurité’ –

Le gouverneur a déclaré que l’onde de tempête « ne s’est pas matérialisée dans la mesure où elle avait été prévue » – même si elle peut avoir atteint jusqu’à 15 pieds à certains endroits.

Le National Hurricane Center avait mis en garde contre une onde de tempête « insurvable » pouvant atteindre 20 pieds et des ordres d’évacuation avaient été émis pour des centaines de milliers de résidents de Louisiane et du Texas.

L’histoire continue

À Lake Charles, la plupart des fenêtres du gratte-ciel Capitol One Bank Tower ont été soufflées par des rafales féroces qui ont également déraciné des arbres, des pylônes électriques et des panneaux de signalisation.

« Nous pensions que nous étions en sécurité. Nous avions des générateurs, nous avions des fenêtres fermées », a déclaré Ashley Thompson à ABC News.

«Nous avons mis notre famille dans notre maison sous la table de la cuisine. Après avoir été sous la table de la cuisine pendant environ cinq minutes, nous avons perdu notre toit.

Elle a dit qu’ils avaient fini par chercher un abri dans une maison vide voisine qui était en construction.

Le président Donald Trump, qui doit prononcer son discours d’acceptation de la nomination présidentielle républicaine plus tard jeudi, a déclaré qu’il avait envisagé de retarder le discours.

« J’étais en fait prêt à reporter le discours de ce soir et à le faire lundi », a déclaré Trump, ajoutant qu’il se rendrait sur la côte du Golfe « très prochainement ».

« Il s’est avéré que nous avons eu un peu de chance », a déclaré Trump. « C’était très gros. C’était très puissant mais c’est passé rapidement. »

Les images satellites ont révélé l’immense taille de l’ouragan qui a touché terre sous forme de tempête de catégorie 4 pendant la nuit près de la ville de Cameron, près de la frontière avec le Texas, emballant des vents soutenus de 240 kilomètres à l’heure.

Laura devait déverser de quatre à huit pouces de pluie, certaines régions isolées de la Louisiane recevant 18 pouces.

Jeudi après-midi, Laura était une tempête tropicale et se dirigeait vers l’Arkansas.

Le Texas était également sur la trajectoire de l’ouragan, mais l’État a fini par être épargné par la tempête, les dommages les plus importants se produisant dans la Louisiane voisine.

Laura a provoqué des inondations en Haïti et en République dominicaine, tuant au moins 25 personnes.

cl / ec