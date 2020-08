L’ouragan Laura a frappé l’État américain de Louisiane, provoquant des crues soudaines, de graves dommages aux bâtiments et des coupures de courant dans plus d’un demi-million de foyers.

C’est l’un des plus forts à avoir jamais frappé la côte américaine du golfe du Mexique, frappant en catégorie quatre avec des vents allant jusqu’à 150 mph (240 km / h).

L’onde de tempête de Laura n’a pas atteint les niveaux redoutés mais est toujours considérée comme mortelle et pourrait se propager à 65 km à l’intérieur des terres.

Un demi-million d’habitants avaient reçu l’ordre de quitter certaines parties du Texas et de la Louisiane.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré tôt jeudi: « Nous avons eu la lumière du jour maintenant depuis quelques heures. Il semble qu’il y ait plus de dommages structurels dus au vent et un peu moins de dommages dus aux inondations que prévu. »

Il a confirmé le premier décès dans son état, ajoutant: « Je soupçonne que ce ne sera pas le dernier, même si je prie pour que nous n’en ayons plus. »

Le président Donald Trump s’est entretenu avec les gouverneurs du Texas et de la Louisiane, a confirmé la Maison Blanche, et a encouragé « tous sur le chemin de la tempête à écouter les consignes de sécurité des autorités nationales et locales ».

Laura et une autre tempête, Marco, ont balayé les Caraïbes, tuant 24 personnes.

Où Laura est-elle tombée et quel est son chemin?

L’ouragan Laura a touché terre peu de temps après minuit heure locale (05h00 GMT) près du district de Cameron, en Louisiane. Il a suivi le nord, juste à l’est de la frontière Texas-Louisiane.

Quatre heures plus tard, il avait été rétrogradé en tempête de catégorie 3, a rapporté le National Weather Service (NWS), avant de s’affaiblir à nouveau. À 14h00 GMT, c’était un ouragan de catégorie 1 avec des vents maximums soutenus de 75 mph (120 km / h).

Une carte montrant l’onde de tempête prévue

Mais le NWS a déclaré que « une onde de tempête catastrophique, des vents de force ouragan et des inondations soudaines se poursuivront ».

Laura suivra le nord de la Louisiane jeudi après-midi, son centre se déplaçant dans l’Arkansas pendant la nuit. On s’attend à ce que cela devienne une tempête tropicale plus tard, mais cela pourrait encore être une force ouragan jusqu’à la frontière de l’Arkansas, a déclaré Ken Graham, le directeur du National Hurricane Center.

L’histoire continue

Il y a des craintes que Laura pourrait engendrer des tornades.

Un bureau du shérif de la paroisse de Vermilion en Louisiane avait dit à ceux qui avaient choisi de ne pas évacuer: « Écrivez votre nom, votre adresse, votre numéro de sécurité sociale et vos proches et mettez-y un sac Ziploc dans votre poche. Priant pour que cela ne vienne pas à cela. »

Quels sont les dégâts jusqu’à présent?

Il fait jour dans la région depuis plusieurs heures maintenant et l’étendue des dégâts est de plus en plus connue.

Les prévisionnistes avaient déjà mis en garde contre une onde de tempête « insurvable ». Mais ils ont déclaré qu’un léger changement de direction du vent avait épargné certaines zones de la montée redoutée de 6 m (20 pieds), avec 9 pieds enregistrés dans certaines parties.

Cependant, la surtension pourrait encore affecter des zones de 40 milles ou plus à l’intérieur des terres, jusqu’à la région de Lake Charles, qui compte de nombreux marais vulnérables. Les eaux de crue « ne reculeraient pas complètement pendant plusieurs jours », a déclaré le NWS.

Plus de 540 000 foyers en Louisiane et plus de 130 000 au Texas avaient perdu de l’électricité jeudi matin, selon le site de suivi américain PowerOutage.

Des images de Lake Charles, une ville de 78 000 habitants, ont montré des débris volants, des vitres cassées, des arbres et des pylônes électriques arrachés du sol, ainsi que de graves inondations. Une partie du toit du Golden Nugget Casino s’est envolée, a constaté un journaliste affilié à ..

Un chasseur de tempêtes pour KKTV11 News a publié des images de dommages importants à Lake Charles:

Un producteur de la chaîne d’information WSAZ a tweeté des images avant et après de la tour Capital One de 22 étages:

Un nuage chimique suspect et non spécifié provenant d’une usine industrielle près de la ville avait également fermé l’Interstate 10, les autorités avertissant les gens de rester à l’écart, a rapporté le Washington Post.

Le gouverneur Edwards a déclaré que le premier décès était une jeune fille de 14 ans tuée par un arbre tombé sur sa maison dans la région de Leesville.

La police inspecte un camion renversé à Vinton, en Louisiane

Le lieutenant-gouverneur de la Louisiane Billy Nungesser a déclaré à ABC: « Nous connaissons tous ceux qui sont restés aussi près de la côte, nous devons prier pour eux, car en regardant l’onde de tempête, il y aurait peu de chances de survie. »

S’adressant à CBS, l’administrateur de l’Agence fédérale de gestion des urgences (Fema) Pete Gaynor a dit aux gens de rester à la maison. « Ne sortez pas pour faire du tourisme. Vous vous mettez vous-même, votre famille en danger et vous mettez les premiers intervenants en danger. »

Le président Trump se rendra à Fema plus tard jeudi pour être informé.

Quelque 1 500 personnes sont déployées dans des missions de sauvetage, a déclaré le gouverneur Edwards, bien que les conditions difficiles pourraient retarder cela.

Les évacuations ont été compliquées par la pandémie de Covid-19.

Plus de 420 000 résidents du Texas ont reçu l’ordre de partir, tandis que 200 000 autres ont reçu l’ordre d’évacuer la paroisse de Calcasieu dans le sud-ouest de la Louisiane.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, avait exhorté les familles qui en avaient les moyens à se réfugier dans des hôtels et des motels pour s’éloigner des autres.

Une personne s’est rendue dans un refuge du Texas, Eric Daw, a déclaré à .: « Ils disent que nous sommes tous censés nous éloigner socialement maintenant. Mais comment suis-je censé me distancer socialement dans un refuge? »

Quels autres domaines ont souffert?

Haïti et la République dominicaine ont été durement frappées par les tempêtes Marco et Laura, avec au moins 24 morts et de graves inondations. Des milliers de maisons ont été endommagées et il y a eu d’importantes coupures de courant.

Cuba a subi des dommages matériels mais n’a enregistré aucun décès.

En Jamaïque, des rapports ont fait état de glissements de terrain et de routes inondées.

Le territoire américain de Porto Rico a également été touché, le président Trump ayant déclaré l’état de catastrophe samedi dernier.

Bannière indiquant « Contactez-nous »

Avez-vous quitté la région? Quelle est la situation où vous êtes? Partagez vos expériences par e-mail haveyoursay@bbc.co.uk.

Veuillez inclure un numéro de contact si vous souhaitez parler à un journaliste de la BBC. Vous pouvez également nous contacter des manières suivantes:

Si vous lisez cette page et que vous ne pouvez pas voir le formulaire, vous devrez visiter la version mobile du site Web de la BBC pour soumettre votre question ou commentaire ou vous pouvez nous envoyer un courriel à HaveYourSay@bbc.co.uk. Veuillez inclure votre nom, votre âge et votre emplacement avec toute soumission.