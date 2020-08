Plus d’un demi-million de personnes ont été invitées à sortir du chemin de l’ouragan Laura

L’ouragan Laura devrait provoquer une onde de tempête « insurvable », des vents extrêmes et des inondations lorsqu’il frappera les États-Unis, selon le National Hurricane Center (NHC).

La tempête de catégorie 4 s’approche du Texas et de la Louisiane avec des vitesses de vent soutenues maximales de 150 miles par heure (240 km / h).

S’il maintient ces vitesses, ce serait l’une des tempêtes les plus violentes à avoir jamais frappé la côte sud des États-Unis.

Un demi-million d’habitants ont reçu l’ordre de quitter la région.

À 23h00 heure locale (04h00 GMT), le centre de l’ouragan se trouvait à 105 km au sud-est de Port Arthur au Texas.

Laura et une autre tempête, Marco, ont frappé plus tôt les Caraïbes, tuant 24. Marco a déjà frappé la Louisiane, apportant des vents forts et de fortes pluies lundi.

Au départ, on craignait que les deux tempêtes ne frappent la Louisiane sous forme d’ouragans dans les 48 heures l’une de l’autre – un événement sans précédent – mais Marco a été rétrogradé en tempête tropicale.

Laura, en revanche, s’est rapidement renforcée d’une catégorie 3, gagnant 70% de puissance en seulement 24 heures, à une catégorie 4, avec des vents maximums soutenus de 140 mph (220 km / h).

Il est maintenant près de devenir une tempête de catégorie cinq, ce qui signifierait des vents maximums soutenus de 158 mph (254 km / h).

L’ouragan Katrina – qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005, tuant plus de 1 800 personnes – était une tempête de catégorie cinq avant de s’affaiblir en catégorie trois lorsqu’il a touché terre aux États-Unis.

Le président américain Donald Trump a dit aux personnes potentiellement touchées par la tempête « d’écouter les responsables locaux », car la tempête était « très dangereuse et s’intensifiait rapidement ».

Les évacuations sont compliquées par la pandémie de Covid-19. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a exhorté les familles qui en avaient les moyens à se réfugier dans des hôtels et des motels à s’éloigner des autres.

Que pouvons-nous attendre de l’ouragan Laura?

Tôt mercredi, le NHC a déclaré que les images satellites avaient montré que Laura avait subi une intensification remarquable pour devenir un «formidable ouragan».

Dans une série de tweets, il a déclaré que Laura était censée apporter des « dangers mortels » et une « onde de tempête insurmontable » sur certaines parties de la côte du golfe du Mexique.

Une carte montrant l’onde de tempête prévue

Les maisons bien construites pourraient subir des dommages importants, les arbres pourraient être cassés ou déracinés et l’électricité et l’eau seraient indisponibles pendant des jours, voire des semaines, a-t-il déclaré.

« Les vents de force ouragan et les rafales de vent généralisées et dommageables se propageront également bien à l’intérieur des terres dans des parties de l’est du Texas et de l’ouest de la Louisiane tôt jeudi », a ajouté le NHC.

Une onde de tempête imprévisible avec des vagues importantes et destructrices causera des dommages catastrophiques de Sea Rim State Park, Texas, à Intracoastal City, en Louisiane, y compris les lacs Calcasieu et Sabine. Cette surtension pourrait pénétrer jusqu’à 30 miles à l’intérieur des terres à partir du littoral immédiat. #Laura pic.twitter.com/bV4jzT3Chd – National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 26 août 2020

Des ondes de tempête de plus de 20 pieds (6 m) sont possibles. Dans une mise à jour à 14 h 00, heure locale, le NHC a signalé 3,2 pieds d’inondation déjà sur certaines parties de la côte de la Louisiane.

« Penser qu’il y aurait un mur d’eau de plus de deux étages venant sur le rivage est très difficile pour la plupart à concevoir, mais c’est ce qui va se passer », a déclaré le météorologue du National Weather Service Benjamin Schott.

« Le mot » insurvable « n’est pas celui que nous aimons utiliser, et c’est un mot que je n’ai jamais utilisé auparavant », a-t-il ajouté.

Le gouverneur Abbott a exhorté les personnes sur le chemin de la tempête à « profiter de ces dernières heures pour évacuer ».

« La puissance de l’ouragan Laura est sans précédent, et les Texans doivent agir maintenant pour se mettre hors de danger et se protéger », a-t-il déclaré.

Laura devrait atteindre l’atterrissage près de la frontière Texas-Louisiane entre minuit et 02h00 heure locale jeudi (07h00 GMT).

Le National Weather Service a également publié une montre de tornade pour certaines parties de la Louisiane, du Texas et du Mississippi.

Un homme monte dans un magasin de Louisiane alors que l’État se prépare à l’ouragan Laura

Plus de 420 000 résidents du Texas ont reçu l’ordre de partir, tandis que 200 000 autres ont reçu l’ordre d’évacuer la paroisse de Calcasieu dans le sud-ouest de la Louisiane.

Port Arthur, au Texas, abrite la plus grande raffinerie de pétrole du pays, et des travailleurs ont été retirés d’au moins 310 installations offshore dans le golfe du Mexique, réduisant la production de pétrole de 84% pour une deuxième journée consécutive, ont déclaré des responsables.

Que s’est-il passé dans les Caraïbes?

Marco et Laura ont apporté des vents violents et une mer agitée dans les Caraïbes, faisant au moins 24 morts, dont un bébé et un enfant de huit ans en Haïti.

De fortes pluies ont également frappé certaines parties de Cuba, de la République dominicaine et du territoire américain de Porto Rico. Le président Trump a déclaré samedi l’état de désastre sur le territoire.

Laura a apporté une mer agitée et des vents violents dans les Caraïbes, y compris ici à La Havane, Cuba

À Cuba, les autorités ont évacué au moins 160 000 personnes de plusieurs régions côtières, tandis que des milliers ont été évacuées en République dominicaine.

En Jamaïque, des rapports ont fait état de glissements de terrain et de routes inondées.