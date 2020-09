Avec une grande partie de l’attention de la nation concentrée sur les incendies de forêt occidentaux, une catastrophe climatique différente est arrivée du jour au lendemain avec un coup de pied circulaire.

L’ouragan Sally ce matin frappe des parties du Mississippi, de l’Alabama et du Florida Panhandle avec des pluies torrentielles et une onde de tempête mettant la vie en danger, selon le National Hurricane Center. Au déjeuner, il pourrait déverser entre 10 et 30 pouces de pluie le long des plages et des baies densément développées de Biloxi, Miss., À Pensacola, en Floride.

«Si cela se concrétise, il y aura des ravages», a déclaré Josh Alland, un scientifique atmosphérique et expert en ouragans au Centre national de recherche atmosphérique à Boulder, Colorado, hier après-midi. «Il ne s’agit pas seulement des pluies, qui seront sans précédent pour certaines parties de la côte, mais nous devons également nous souvenir de la poussée, qui pourrait être très importante.»

Sally a passé une grande partie des 36 heures précédentes à vaciller dans les eaux chaudes du golfe du Mexique. Les experts disent que la tempête peut être lente mais qu’elle n’est guère un faible. En fait, Sally présente certaines des mêmes caractéristiques que l’ouragan Harvey, la tempête monstre de 2017 qui a déversé plus de 50 pouces de pluie sur Houston et Harris County, Texas, inondant plus de 150000 maisons.

Des recherches récentes indiquent que les ouragans lents et chargés d’eau comme Harvey et Sally pourraient devenir plus courants à l’avenir en raison du changement climatique (Climatewire, 16 juin).

Sally devait toucher terre entre les côtes du Mississippi et de l’Alabama, mais se dirigeait légèrement vers l’est la nuit dernière – ce qui signifie que de graves impacts pourraient s’étendre à Pensacola et Fort Walton Beach, en Floride. Les estimations des ondes de tempête variaient de 4 à 6 pieds à Dauphin Island au large de l’Alabama. Mobile Bay.

Gulf Shores, en Alabama, et Pensacola Beach, en Floride, ont signalé des inondations de marée sur les routes hier – encore des heures avant le débarquement – et les plages publiques ont été fermées «en raison de courants de refoulement et de conditions de surf mortelles».

Lundi, le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey (à droite) a décrété un état d’urgence supplémentaire fermant toutes les plages et ordonnant des évacuations volontaires pour les zones sujettes aux inondations au sud de l’Interstate 10.

Les bandes extérieures de la tempête passaient au-dessus des communautés de la baie près de Mobile, en Alabama, à 17 heures. HAE, et les vents devaient atteindre 70 à 80 mph pendant la nuit. La ville portuaire de 190 000 habitants est particulièrement sujette aux ondes de tempête car les vents de surface peuvent pousser l’eau jusqu’à Mobile Bay vers la ville, a déclaré Scott Douglass, ingénieur en environnement et expert des zones côtières à Fairhope, Ala.

Alors que la côte du Mississippi, l’Alabama et le nord-ouest de la Floride sont beaucoup moins peuplés que Houston, le risque pour la vie et la propriété reste élevé en raison de la densité du développement en bord de mer et d’un paysage côtier marqué par des baies et des criques, dont beaucoup sont bordées de maisons et d’entreprises.

«Ce qui m’inquiète en ce moment, c’est que la piste de la tempête sera juste assez proche de certaines de ces baies pour que les gens ne soient pas préparés», a déclaré Alland. «Les choses pourraient être encore pires si elles stagnaient, ce qui est très possible. Il se déplace extrêmement lentement à 2 mph. Je peux marcher plus vite que ça.

Les experts ont averti qu’une tempête bloquée pourrait entraîner des crues répétées en raison de l’action des marées, ce qui rendrait les évaluations initiales des dommages plus difficiles et plus dangereuses. Le service météorologique national de Mobile a également mis en garde contre «les inondations fluviales historiques et potentiellement mortelles» alors que Sally rampe au nord dans l’est du Mississippi, en Alabama et en Géorgie.

Dans un tweet lundi soir, le président Trump a déclaré: «Mon équipe et moi surveillons de près l’ouragan extrêmement dangereux Sally», ajoutant que le gouvernement fédéral était prêt à aider «les grands habitants de l’Alabama, de la Louisiane et du Mississippi».

La Louisiane était en grande partie hors du cône d’incertitude de l’ouragan hier soir, mais de fortes vagues et des contre-courants étaient prévus aussi loin à l’ouest que le sud-est de la Louisiane.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.