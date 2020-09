L’ouragan Sally, qui se déplaçait lentement, a déversé de fortes pluies sur certaines parties de la côte du golfe mardi, quelques heures avant que la tempête ne devrait provoquer un déluge encore plus grand lorsqu’elle touche la terre sous la forme d’un ouragan de catégorie 2 ou d’une forte tempête tropicale près de Mobile, en Alabama.

Le National Hurricane Center a mis en garde contre des inondations soudaines « mortelles » et « historiques » le long de la côte nord du Golfe. Sally a été surclassée en ouragan de catégorie 2 à minuit, et le centre a déclaré qu’il avait subi des vents de 100 mph.

La tempête de mardi soir était à 65 miles au sud de Mobile, provoquant des vents maximums soutenus de 85 mph. L’atterrissage était prévu entre Mobile et Gulf Shores, Alabama, entre 4 heures et 8 heures mercredi, selon le météorologue de NBC News Bill Karins.

La tempête ne se déplaçait qu’à 2 mi / h et ne devrait pas s’accélérer beaucoup avant de toucher terre avec des précipitations persistantes pouvant durer jusqu’à deux jours. Dans une mise à jour mardi soir, le centre a décrit la progression de l’ouragan comme «rampante».

Selon le NHC, certaines régions de l’ouest de la Floride Panhandle à l’extrême sud-est du Mississippi pourraient voir jusqu’à 30 pouces. Le centre prédit des hauteurs d’eau de 6 à 9 pieds d’Ocean Springs, Mississippi à Dauphin Island, Alabama, si la pointe de crue coïncide avec la marée haute.

La pluie est tombée sur le côté et la pluie a commencé à recouvrir les routes de Pensacola, en Floride, et de Mobile, en Alabama. Un couvre-feu a été ordonné dans la ville côtière d’Alabama de Gulf Shores. Le président Donald Trump a approuvé la demande de la Floride pour une déclaration fédérale de catastrophe, qui permettra à l’aide des contribuables d’aller aux victimes dans les comtés touchés.

Jusqu’à un pied de pluie était déjà tombé sur la côte mardi soir et le rythme accéléré de Sally signifiait qu’il y aurait probablement des déluges prolongés. Plus de 60 000 foyers et entreprises ont également perdu de l’électricité dans la région côtière de l’Alabama et de l’ouest de la Floride à Panhandle en raison de la détérioration des conditions.

« Un ouragan se déplaçant à 2 mph est bloqué à toutes fins utiles », a déclaré Brian McNoldy, un chercheur sur les ouragans à l’Université de Miami. «S’ils ne bougent pas et qu’ils restent assis là, vous allez avoir une quantité de pluie ridicule.»

L’histoire continue

Image: Des vagues s’écrasent le long d’une jetée à l’approche de l’ouragan Sally à Gulf Shores (Jonathan Bachman / .)

« C’est la vraie affaire, et cela mérite votre attention », a écrit le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, sur Twitter. «Soyez intelligent. Préparez-vous au pire. Priez pour le meilleur. «

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré mardi que la Nouvelle-Orléans n’était plus une cible directe de Sally.

« Bonne nouvelle à signaler aujourd’hui en ce qui concerne l’ouragan Sally, c’est que la piste a continué de se déplacer vers l’est », a-t-il déclaré. « Cela a vraiment été le cas, depuis dimanche matin, quand il semblait que la région métropolitaine du Grand Nouvelle-Orléans allait être directement touchée par Sally. »

La ville de La Nouvelle-Orléans a déclaré dans un communiqué: « Des impacts importants de l’ouragan Sally ne sont plus anticipés dans la région. »

Le président Donald Trump a tweeté lundi soir qu’il surveillait de près «l’ouragan extrêmement dangereux Sally». Trump a exhorté les habitants à «être prêts et à écouter les dirigeants de l’État et locaux!» Plus tôt lundi, le président a publié une déclaration d’urgence pour certaines parties de la Louisiane, du Mississippi et de l’Alabama, une action qui autorise les responsables fédéraux des urgences à coordonner les efforts de secours en cas de catastrophe et à fournir une aide d’urgence aux zones touchées.

Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a remercié le président «d’avoir approuvé notre demande si rapidement».

«Nous continuerons de suivre de près l’évolution de la situation aujourd’hui, et j’exhorte tous les habitants des zones côtières au sud de la I-10 et des zones basses à prendre toutes les précautions et à tenir compte des conseils des experts météorologiques et des responsables locaux. Veuillez rester vigilant, Alabama,» Dit Ivey.

«Je vous exhorte de la manière la plus forte possible à évacuer et à chercher un abri alors que cette tempête touche terre ce soir», a-t-elle exhorté les habitants mardi.

Le maire de Mobile, Sandy Stimpson, a souligné que les terrains étaient déjà saturés par des semaines de pluie, ce qui augmenterait les inondations. Il a dit que les dommages causés par le vent « vont être incroyables » puisque la tempête langoureuse serait essentiellement stationnée sur des zones.

En Floride, le gouverneur Ron DeSantis a déclaré l’état d’urgence dans les comtés les plus à l’ouest de Panhandle, Escambia et Santa Rosa, alors que les bandes extérieures de l’ouragan commençaient à fouiller la région.

Eric Gilmore, chef de la division de la gestion des urgences du comté d’Escambia, a déclaré que les évacuations à Pensacola Beach et dans d’autres zones basses étaient pour l’instant volontaires.

« Faites ce que vous devez faire maintenant pour vous mettre hors de danger », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi après-midi. « Nous nous attendons maintenant à 3 à 5 pieds d’onde de tempête. »

Escambia était l’un des 13 comtés nouvellement couverts par la déclaration d’urgence croissante du gouverneur.

Le département des transports de Floride a fermé le pont de Pensacola Bay, qui relie Gulf Breeze à Pensacola, après qu’une barge a heurté le passage à niveau, selon des responsables de l’État et locaux. Les inspecteurs de l’État devaient évaluer les dommages quand il était sécuritaire de le faire.

Sally a beaucoup de monde pendant ce qui est devenu l’une des saisons des ouragans les plus chargées de l’histoire – si occupée que les prévisionnistes ont presque parcouru l’alphabet des noms avec encore 2 mois et demi.

Pour la deuxième fois seulement, selon les prévisionnistes, cinq cyclones tropicaux ont tourbillonné simultanément dans le bassin atlantique à un moment donné lundi. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 1971.