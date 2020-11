Dans l’image, un enregistrement d’une autre célébration des joueurs de l’Université des Sports. . / Paolo Aguilar / Archives

Lima, 21 novembre . .- Le retour du tireur uruguayen Jonathan Dos Santos, qui a marqué un but lors de cette journée, a permis à l’Université des Sports de faire match nul 2-2 avec le leader du Sporting Cristal et de garder toutes ses options pour disputer la finale pour le titre de Ligue 1 péruvienne cette année.

Après avoir été absent pendant un mois en raison d’une blessure, Dos Santos a pu rejouer lors du septième match et a marqué un but lors du match nul avec le Sporting, tandis que le défenseur Aldo Corzo a marqué l’autre pour la populaire équipe crème.

Les buts de Cristal ont été remportés par l’Argentin Horacio Calcaterra et le national Percy Liza.

Avec ce résultat, l’équipe céleste est restée en tête du groupe A, qui mène confortablement avec 19 unités, et aussi du tableau cumulé de l’année, dans lequel elle compte 52 points, deux de plus que U.

Cependant, cette équipe peut avancer directement vers la fin de l’année en remportant le titre du tournoi Apertura et en restant en deuxième position du général, grâce également à la défaite 0-1 subie par César Vallejo contre le Deportivo Municipal.

La victoire de l’équipe municipale a été inscrite par l’attaquant Andy Pando dans les dernières minutes du match et arrachée à Vallejo, emmené par José ‘Chemo’ del Solar, la possibilité de passer à la deuxième place du classement général grâce à une meilleure différence de buts.

Désormais, le U dépend entièrement des résultats qu’il obtient dans les deux matches restants de la seconde moitié de Ligue 1 pour assurer le titre de la dispute de l’année.

Le revers de la médaille a été montré par Llacuabamba, qui a confirmé un passage de courte durée à travers la première division nationale en devenant la première équipe à perdre la catégorie, après avoir été dépassé 0-6 par Melgar et ne rester avec que 18 points lors de la an.

Les buts de l’équipe rouge et noire ont été marqués par l’Argentin Emanuel Amoroso et Johnny Vidales, deux fois chacun, et les autres par Irven Ávila et par le Mexicain Othoniel Arce.

La septième journée n’a pas non plus été bonne pour la populaire Alianza Lima, qui a maintenu les mauvais résultats de l’année et n’a pas pu échapper à la menace de relégation après avoir perdu 2-0 face aux Sport Boys, pour laquelle l’Argentin Sebastián a marqué à deux reprises. Penco.

Dans le groupe B, qui mène Vallejo avec 14 points, Ayacucho a maintenu sa belle performance de l’année en battant Cusco 3-1, avec deux buts de Mauricio Montes et l’autre de Carlos Olascuaga, qui était très proche de se qualifier pour un tournoi international.