Udinese a joué et gagné 3-2 en tant que visiteur lors du match de samedi dernier Stadio Olimpico Grande Torino. Torino est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Juventus. De la part de l’équipe visiteuse, Udinese a remporté ses deux derniers matches de la compétition contre Lazio loin de chez soi et Gênes à domicile, 3-1 et 1-0 respectivement. Après le résultat obtenu, l’équipe de Turin est dix-huitième à la fin du match, tandis que Udinese est quatorzième.

La réunion a commencé de manière favorable pour Udinese, qui a ouvert le score avec un but de Ignacio Pussetto à la minute 24, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

La deuxième partie de la confrontation a commencé pour l’équipe visiteuse, qui a prolongé les distances avec un objectif de Rodrigo De Paul à 54 minutes. Cependant, l’équipe de Turin a coupé les différences avec un peu de Andrea Belotti à 66 minutes. Encore une fois marqué Torino à la 67e minute grâce à un but de Federico Bonazzoli. Mais plus tard, l’équipe de l’Udinese à 69 minutes a pris la tête grâce à un but de Ilija Nestorovski, concluant le match avec un résultat final de 3-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs de remplacement. L’entraîneur de Torino a donné accès à Armando Izzo, Federico Bonazzoli, Sasa lukic et Amer Gojak pour Nicolas N`Koulou, Simone Zaza, Soualiho Meite et Mergim vojvoda, tandis que Udinese a donné accès à Rodrigo Becao, Ilija Nestorovski, Rolando Mandragora, Kevin Lasagna et Jean-Victor Makengo pour Bram Nuytinck, Gérard Deulofeu, Walace, Ignacio Pussetto et Roberto Pereyra.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, trois pour Lyanco, Mergim vojvoda et Sasa lukic, de l’équipe locale et trois pour Roberto Pereyra, Juan Musso et Rodrigo Becao, de l’équipe visiteuse.

Après avoir terminé le jeu et ajouté trois points à domicile Udinese Il était à la quatorzième place avec 10 points, tandis que Torino était à la dix-huitième place avec six points, relégation en deuxième division.

Le prochain engagement de la Serie A pour Torino est contre AS Roma, tandis que Udinese va affronter Crotone.