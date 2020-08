Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont un accord d’application sanctionne au moins vingt dirigeants Bélarus, en réponse à la répression violente les manifestations dans le pays et la manipulation des élections présidentielles du 9 août.

Cela a été convenu par les ministres lors du Conseil informel des affaires étrangères tenu ce jeudi et vendredi à Berlin. Bien que le processus ne soit pas terminé et que les détails restent à définir, entre autres si les sanctions incluront le président, Alexander Lukashenko, l’accord minimum prévoit des restrictions pour une vingtaine de dirigeants de Minsk.

« Nous avons décidé des sanctions contre ces impliqué dans la répression et la fraude électorale au Bélarus, nous devons confirmer formellement la liste mais nous avons un accord sur la structure et qui sera sur la liste », a déclaré le ministre tchèque des Affaires étrangères Tomas Petricek, qui a indiqué que les sanctions toucheraient une vingtaine de dirigeants.

« Ceci est la première liste. Il sera possible de le prolonger si on voit que la situation se dégrade en Biélorussie », a-t-il expliqué à son arrivée au deuxième jour de la réunion informelle des ministres européens des Affaires étrangères.

De même, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef de Block, a confirmé qu’il existe un « accord général« au sein de l’UE sur la structure des sanctions en Biélorussie.

Pour sa part, le ministre lituanien, Linas Linkevicius, a insisté sur le fait que le processus n’était pas terminé et qu’en raison du format de la réunion, aucune décision formelle ne serait prise. « Les processus juridiques doivent être décrits, peut-être que la liste peut être étendue. Peut-être que l’image sera plus claire plus tard », a-t-il déclaré à son arrivée.

« Ce que nous voyons au Bélarus est intolérable, cela va à l’encontre des droits de l’homme. Ce que nous devons faire, c’est accélérer les actions, dont une partie peut être des sanctions, pour envoyer des signaux clairs à Minsk et des messages de soutien à la société civile et à d’autres acteurs tels que la Russie afin qu’elle n’intervienne pas « , a estimé Linkevicius, qui estime que » « une invasion russe du pays voisin ne peut être exclue. »

Loukachenko pourrait être sur la liste

Interrogé pour savoir si Loukachenko figurera sur la liste finale, le ministre lituanien a laissé cette possibilité ouverte. « Je crois que devrait être sur la liste, mais nous en discuterons, il y a peut-être des raisons tactiques et d’autres pensent le contraire », a-t-il expliqué.

Lors de la session de jeudi, les Vingt-sept n’ont abordé les sanctions que tard dans l’après-midi, puisqu’ils ont commencé le débat en discutant comment aider la société civile au Belarus et comment accompagner une transition de pouvoir, de manière à ne pas être considérée comme une interférence étrangère, ont rapporté des sources européennes.

Les pays de l’Est et des pays baltes se sont engagés à élaborer une liste large, qui va au-delà des 15 ou 20 sanctions envisagées par la diplomatie communautaire et qui inclut le dirigeant biélorusse. Leur proximité avec la Biélorussie, avec laquelle la Lettonie, la Lituanie et la Pologne partagent une frontière, a fait que, dès le premier moment de la crise, ils ont dirigé les positions les plus critiques avec Minsk.

Jeudi, la Lituanie a insisté sur le fait qu’au vu de la situation grave dans l’ancienne république soviétique, il n’était « pas grave » de limiter les sanctions à 20 dirigeants. «Nous attendons plus et le peuple biélorusse attend également plus. Je pense que notre réaction devrait être appropriée« Nota Linkevicius.