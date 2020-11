SARAJEVO, Bosnie-Herzégovine (AP) – Le commissaire aux affaires étrangères de l’Union européenne a profité du 25e anniversaire de l’accord qui a mis fin à la guerre de Bosnie pour exhorter les dirigeants politiques bosniaques à mettre fin à leurs divisions ethniques persistantes et à préparer le pays. pour rejoindre le bloc.

“Nous devons commémorer le passé, mais nous devons regarder vers l’avenir”, a déclaré le commissaire Josep Borrell lors d’une visite à Sarajevo pour marquer cet anniversaire samedi.

L’accord de paix pour la Bosnie, conclu grâce à la médiation des États-Unis il y a 25 ans, a mis fin à “l’un des épisodes les plus honteux de l’histoire moderne de l’Europe”, a-t-il ajouté.

L’accord de paix, conclu sur une base de l’armée de l’air américaine en dehors de Dayton, Ohio, le 21 novembre 2015 et officiellement signé à Paris quelques semaines plus tard, a mis fin à 44 mois de combats entre les trois premiers. Les factions ethniques en Bosnie – les Bosniaques musulmans, les Croates catholiques et les Serbes chrétiens orthodoxes – se battent pour le contrôle après la dissolution de l’ex-Yougoslavie.

Plus de 100 000 personnes sont mortes dans ce conflit, pour la plupart des Bosniaques, et près de deux millions, soit plus de la moitié de la population bosniaque, ont été forcées de quitter leurs maisons pendant le conflit.

Si l’accord a mis fin à l’effusion de sang, il a également officialisé les divisions ethniques en Bosnie en imposant une structure étatique complexe et fragmentée partagée par des institutions publiques faibles.

Au fil des ans, le système gouvernemental complexe du pays a permis aux élites ethnonationalistes de prendre le contrôle de tous les niveaux de gouvernement et de piller les coffres publics en toute impunité, en utilisant la même rhétorique qui a conduit à la guerre.

L’Union européenne a accepté la demande d’adhésion de la Bosnie en 2016, mais le gouvernement n’a pas mis en œuvre les profondes réformes structurelles nécessaires pour que le pays avance dans le processus d’adhésion au bloc. L’UE espère voir des changements dans le fonctionnement du système judiciaire et économique bosniaque, intensifier ses efforts pour lutter contre la corruption et respecter les droits de l’homme, entre autres réformes.

Les priorités de l’UE sont pour la plupart partagées par la population bosniaque, mais continuent d’être ignorées par ses dirigeants ethniques sous l’ombre d’une rhétorique nationaliste.

Après avoir rencontré des membres de la présidence tripartite du pays, Borrell a déclaré que “l’avenir de la Bosnie est européen”, mais que pour arriver à ce point, “les autorités doivent intensifier leurs efforts pour mettre en œuvre des réformes prioritaires”.