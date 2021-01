Image de fichier d’un homme comptant des dollars dans un bureau de change au centre-ville du Caire, Egypte. 7 mars 2017. REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Par Jan Strupczewski

BRUXELLES, 19 janvier (.) – La Commission européenne a déclaré mardi qu’elle chercherait à renforcer le rôle international de l’euro et à construire une infrastructure financière européenne afin que le bloc devienne plus indépendant des centres financiers internationaux et de la domination du dollar américain.

L’initiative, qui est l’annonce d’une orientation stratégique à long terme plutôt qu’un plan d’action, intervient après que le Royaume-Uni a quitté l’UE, qui a laissé la City de Londres – le plus grand centre financier d’Europe – hors de la juridiction du bloc.

“Avec le retrait du Royaume-Uni de l’UE, il y a un grand besoin et une opportunité de développer des infrastructures de marché local”, a déclaré la Commission dans un document adressé aux gouvernements de l’UE, au Parlement européen et à la Banque centrale européenne (BCE). ).

L’UE est également mécontente des répercussions de la décision du président américain Donald Trump de se retirer de l’accord nucléaire iranien en 2018 et de réimposer les sanctions de son pays, empêchant les Européens de pouvoir commercer avec l’Iran dans les conditions. de l’accord.

Les dépositaires de titres Clearstream et Euroclear, basés dans l’UE, ont été affectés par la décision et le système de messagerie et de paiement bancaire SWIFT, également basé dans le bloc, a dû déconnecter les institutions financières iraniennes.

“L’Union européenne devrait développer des mesures pour protéger les opérateurs du bloc au cas où un pays tiers obligerait les infrastructures du marché financier de l’UE à se conformer à des sanctions adoptées unilatéralement, ou par d’autres moyens qui interfèrent avec les opérations légitimes du UE », a déclaré la Commission.

Mais l’exécutif du bloc n’a pas proposé de solutions immédiates et a déclaré qu’il évaluerait d’abord les vulnérabilités de l’UE, puis “développerait des outils pour les contrer”.

La Commission a déclaré que pour renforcer l’efficacité du propre régime de sanctions de l’UE, elle examinerait la manière dont ils ont été contournés, notamment par le biais de crypto-monnaies et de pièces stables, et ferait des propositions en 2022.

La Commission collaborera également avec les acteurs du marché pour encourager les échanges de titres de créance, de matières premières et d’autres instruments libellés en euros, d’autant plus que l’UE émettra 750 milliards d’euros (910,65 milliards de dollars) de dette conjointe à financer votre rétablissement après la pandémie.

Les acteurs du marché de l’UE devraient réduire leur dépendance vis-à-vis des chambres de compensation, appelées contreparties centrales externes, et utiliser davantage celles basées dans le bloc des 27 nations, a-t-il déclaré.

