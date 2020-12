Les représentants des institutions européennes sont parvenus à un accord politique intérimaire sur un nouveau programme de 4,2 milliards d’euros visant à renforcer le marché intérieur de l’Union européenne au cours des sept prochaines années. . / EPA / OLIVIER HOSLET / Archives

Bruxelles, 9 décembre . .- Les représentants des institutions européennes ont conclu un accord politique provisoire sur un nouveau programme de 4 200 millions d’euros pour renforcer le marché intérieur de l’Union européenne au cours des sept prochaines années.

«Les derniers mois ont montré à quel point il est important d’avoir un marché intérieur qui fonctionne correctement. L’adoption du programme pour le marché unique aidera à relever ces défis, tout en apportant un soutien à tous les domaines qui ont été en première ligne pendant la pandémie “, a déclaré le député européen du groupe des socialistes et démocrates (S&D), Brando Benifei, l’un des négociateurs du Parlement européen.

Selon Benifei, il est nécessaire que le programme, qui est soumis à la Hongrie et à la Pologne de lever leur veto sur le budget de l’UE pour les sept prochaines années, soit activé “dès que possible pour nos PME, nos consommateurs et nos États membres”.

Le programme adopté hier soir, et dont l’objectif général est de favoriser la coopération et de rendre le marché intérieur plus durable, soutiendra un large éventail d’activités, allant de la garantie de la santé et de la sécurité alimentaire au soutien des PME et à l’amélioration de la protection des consommateurs.

Les actions de soutien aux PME seront axées sur la compétitivité internationale, le développement des compétences numériques et commerciales et la transition verte.

Le programme envisage également d’accorder un soutien aux groupements d’entreprises et aux entreprises d’économie sociale.

L’accord prévoit une meilleure gouvernance du marché intérieur, car la surveillance du marché sera financée par le nouveau programme avec une enveloppe budgétaire distincte, ce qui contribuera aux efforts visant à réduire les risques pour les consommateurs, que ce soit par le biais d’escroqueries ou de produits dangereux. ou contrefaçon à un moment où le commerce électronique est en hausse.

En outre, il soutiendra des actions qui promeuvent une plus grande variété de produits et services de haute qualité offerts sur le marché intérieur.

En ce qui concerne le consommateur, les actions prioritaires comprennent l’amélioration de la protection générale et la sensibilisation aux droits des consommateurs de l’UE, ainsi que des actions visant à promouvoir une consommation durable et à garantir la sécurité des produits.

Une grande partie du programme sera consacrée à garantir la santé et la sécurité des aliments, par exemple en soutenant des contrôles vétérinaires et phytosanitaires efficaces en cas de crise sanitaire, en soutenant une production sûre et en rendant l’industrie alimentaire de l’UE plus compétitive.

Enfin, le programme financera la collecte de données pour des statistiques européennes de haute qualité, comparables et fiables.

Le nouveau règlement entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel de l’UE et s’appliquera à partir du 1er janvier 2021.