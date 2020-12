Image d’un bateau de pêche dans l’Atlantique. . / Archive

Bruxelles, 17 décembre . .- Les ministres de la pêche de l’Union européenne (UE) ont poursuivi jeudi matin leur tentative de conclure un accord sur les quotas de pêche de l’Atlantique et de la mer du Nord pour 2021 et le plan de relance de la Méditerranée, après presque 24 heures de négociations ininterrompues.

La seule proposition de compromis à ce jour, présentée mardi matin, a été rejetée par certains pays, dont l’Espagne, qui jugeaient les quelques améliorations apportées “insuffisantes”.

Les réunions se déroulent en trois parties (entre chacun des pays, la Commission européenne et la présidence de l’UE, qui jusqu’à fin décembre est entre les mains de l’Allemagne) et également bilatéralement entre les États membres.

L’Espagne a eu une réunion trilatérale mercredi, ainsi que des réunions bilatérales avec la France, le Danemark, les Pays-Bas et l’Irlande, selon des sources diplomatiques.

La proposition de compromis proposait de réduire la coupe du merlu du sud de 12,8% à 10%, une diminution que l’Espagne estime insuffisante, compte tenu du fait que la réserve “est biologiquement dans une bonne situation, selon des données scientifiques”, ont indiqué des sources du Ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

De plus, il a réduit la réduction de la sole de 42% à 20% et n’a pas inclus de progrès pour d’autres «priorités» pour l’Espagne.

Les ministres de la pêche de l’Union européenne ont entamé mardi la négociation du total autorisé des captures et des quotas dans l’Atlantique et la mer du Nord, ainsi que dans les eaux profondes (2021-2022) et le plan de relance des pêcheries de la mer Méditerranée.

Les négociations du Conseil Pêche de décembre durent traditionnellement jusqu’à l’aube, et cette année elles sont encore plus compliquées, se déroulant au milieu des négociations sur les relations futures avec le Royaume-Uni après le “Brexit”, avec la pêche comme l’un des points plus difficile à résoudre.

Plus d’une centaine de stocks en gestion partagée entre la flotte européenne et britannique resteront en dehors de la négociation de ce Conseil, en attendant ce qui se passera après le Brexit, même si les conditions seront décidées pour permettre à la flotte de continuer à opérer dans le premier. mois de l’année.