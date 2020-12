La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen s’entretiendra jeudi avec le Premier ministre britannique Boris Johnson après une nuit d’intenses négociations à Bruxelles pour parvenir in extremis à un accord post-Brexit qui les sauvera d’une rupture brutale et brutale, un objectif qui semble imminente après des mois de négociations épineuses.

Les deux dirigeants s’entretiendront dans la matinée “si tout va bien”, a indiqué une source européenne. Et puis ils feront une déclaration à la presse.

Ce pacte historique, qui définira sa future relation commerciale, est négocié depuis mars. Le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l’Union européenne le 31 janvier, coupe définitivement ses liens avec le bloc le 31 décembre et l’objectif est d’éviter un divorce sans accord, ce qui serait malheureux d’un point de vue politique et très dommageable financièrement. .

Ce jeudi, les journaux britanniques ont célébré la nouvelle à l’avance. “Il y a un accord”, a déclaré le Daily Express, “Alléluia!” Le Daily Mail titrait, “Accord pour Noël”, résumait le Daily Mirror.

Selon une source gouvernementale française, les négociateurs britanniques ont convenu ces deux derniers jours de faire “d’énormes concessions” sur la question des droits de pêche, dernier point bloquant ces négociations.

Des sources diplomatiques européennes ont expliqué que les dernières heures ont été consacrées à “vérifier” les petits caractères de l’accord pour être sûr qu’il ne reste rien dans le pipeline.

Cette semaine, dans la dernière ligne droite des négociations et sous la pression de voir l’échéance du 31 décembre expirer, la politique était plus forte que les aspects techniques et Von der Leyen et Johnson ont pris la tête des négociations.

Si les parties parviennent à un accord, l’accord devra être validé par les États membres, un processus qui peut prendre plusieurs jours, même s’il sera temps pour qu’il soit appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier, date à laquelle le Royaume-Uni quittera officiellement le marché unique. .

Le texte devra ensuite être validé par le Parlement européen.

– La pêche, le dernier obstacle –

Sans un accord, les relations entre les deux parties seraient régies par les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), un scénario de conséquences économiques imprévisibles entraînant des tarifs et des quotas, et la multiplication des formalités bureaucratiques pouvant conduire à des embouteillages et des retards. livraisons.

Une perspective désastreuse pour le Royaume-Uni, déjà secoué cette semaine par les conséquences de l’émergence d’une nouvelle souche plus contagieuse du coronavirus, qui a largement isolé le pays.

L’accès des pêcheurs européens aux riches eaux britanniques a été le dernier obstacle dans ces pourparlers, qui ont permis de parvenir à un accord sur le reste des questions épineuses, telles que la manière dont les parties résoudront leurs futures concurrence déloyale.

La question de la pêche n’a pas vraiment un poids économique important, mais elle a une importance politique et sociale pour plusieurs États membres, comme la France, les Pays-Bas, le Danemark ou l’Irlande.

Le Royaume-Uni insiste pour “reprendre le contrôle de sa pêche” après la fin de la période de transition, le 31 décembre.

Les divergences portent sur la répartition de quelque 650 millions d’euros (800 millions de dollars) de poissons capturés chaque année par les navires européens dans les riches zones de pêche britanniques et la durée de la période d’adaptation pour les pêcheurs européens.

– Un exploit –

Parvenir à un accord dans dix mois, bien que quatre ans et demi après le référendum sur le Brexit, serait un exploit pour Londres et Bruxelles, surtout pour un accord de cette ampleur, car des négociations comme celle-ci prennent généralement des années.

Il a fallu deux ans et demi pour négocier l’accord de retrait qui a scellé la sortie britannique, conclu fin 2019, un texte qui apporte une sécurité juridique aux expatriés des deux côtés de la Manche et des garanties sur le maintien de la paix. sur l’île d’Irlande.

Avec cet accord, l’UE offrirait à son ancien membre un accès sans précédent sans tarifs ni quotas à son immense marché de 450 millions de consommateurs.

Cette ouverture s’accompagnerait de conditions strictes: les entreprises britanniques devront respecter un certain nombre de règles qui évolueront dans le temps en termes d’environnement, de travail et de droits fiscaux, pour éviter toute concurrence déloyale.

Un mécanisme permettrait aux deux parties d’activer rapidement des mesures, telles que les tarifs, en cas de divergence sur ces règles. L’UE demande également des garanties en matière d’aide publique.

En cas de rupture brutale, le Royaume-Uni aurait perdu beaucoup plus que l’Europe: les Britanniques exportent 47% de leurs produits vers le continent, alors que l’UE n’exporte que 8% de leurs marchandises à travers la Manche.

bur-bl / zm