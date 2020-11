Par Jan Strupczewski

BRUXELLES, 17 novembre (.) – La présidence allemande de l’Union européenne a exprimé mardi sa confiance dans le fait qu’une solution sera trouvée au blocus par la Pologne et la Hongrie du paquet financier de 1,8 billion d’euros de l’UE, nécessaire pour relancer une économie coulée par COVID-19.

“Il y a tellement d’argent en jeu, que tant de pays de l’Union européenne ont besoin et attendent, que nous avons non seulement besoin d’une solution, mais nous en avons besoin rapidement”, a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, dont le pays assume la présidence tournante de la UE. “Je suis sûr que nous pourrons le faire.”

Le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, était également confiant. “Une solution sera trouvée dans les semaines à venir, la France est pleinement impliquée pour en trouver une”, a-t-il déclaré lundi.

Le ministre allemand de l’Europe, Michael Roth, a appelé mardi les deux pays à agir de manière responsable face à la récession économique provoquée par la pandémie.

“Ce n’est pas le moment des vetos, mais d’agir rapidement et dans un esprit de solidarité”, a déclaré Roth avant une vidéoconférence avec ses homologues européens.

Budapest et Varsovie ont opposé lundi leur veto à l’adoption du budget de l’UE de 1,1 billion d’euros pour la période 2021-2027 et du fonds de relance de 750000 millions parce que la loi de finances comprend une clause qui conditionne l’accès à l’argent au respect de l’état de droit.

Les gouvernements nationalistes de Budapest et de Varsovie sont contre le fait de lier l’argent de l’UE à ce statut, car Bruxelles enquête sur les deux pays pour atteinte à l’indépendance des tribunaux, des médias et des organisations non gouvernementales.

Si un tel lien est introduit, les deux pays risquent de perdre l’accès à des dizaines de milliards. Cependant, un grand groupe d’États membres, dirigé par les Pays-Bas ainsi que par le Parlement européen, souhaite un lien encore plus fort et refuse d’adopter le budget sans lui.

“Nous attendons de nouvelles propositions compatibles avec les traités de l’UE et, deuxièmement, conformes aux conclusions du Conseil européen de juillet, lorsque le budget de l’UE a été approuvé”, a-t-il déclaré à la radio d’État polonaise sur le porte-parole du gouvernement Piotr Muller. (Informations supplémentaires de Sabine Siebold, Kirsti Knolle à Berlin et Marcin Goclowski et Pawel Florkiewicz Varsovie; édité par Angus MacSwan; traduit par Jorge Martínez)