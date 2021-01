LONDRES (AP) – L’Union européenne a infligé une amende à une plateforme de jeux vidéo américaine et à cinq sociétés de jeux, ce qui a empêché les joueurs d’acheter des copies moins chères des jeux dans d’autres pays du bloc.

La Commission européenne, la branche exécutive de l’UE, a déclaré mercredi qu’elle avait infligé une amende totale de 7,8 millions d’euros (9,5 millions de dollars) à Valve Corp., propriétaire de la plateforme Steam de jeux informatiques via Internet, et aux développeurs et distributeurs parce qu’ils restreignaient les ventes transfrontalières, violant les règles antitrust du bloc.

Les sociétés ont empêché les joueurs d’activer et de lire des titres vendus sur des supports physiques ou par téléchargement, selon la société. Les clés d’activation Steam empêchaient les jeux de fonctionner en dehors de la République tchèque, de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Slovaquie, de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie.

“Ces pratiques privent les consommateurs européens des avantages du marché unique numérique de l’UE de la possibilité de trouver l’offre la plus attrayante de l’UE”, a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission et commissaire chargée de la concurrence, dans un communiqué.

Les restrictions de blocage géographique ont affecté 100 jeux et étaient en vigueur jusqu’en novembre 2018. Valve, qui a refusé de coopérer à l’enquête de l’UE, a été condamnée à une amende de 1,6 million d’euros. Les sociétés Bandai Namco, Capcom, Focus Home, KochMedia et ZeniMax ont coopéré et ont reçu des réductions sur leurs pénalités, a indiqué la commission.