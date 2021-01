(Bloomberg) – L’Union européenne dévoilera mardi son plan visant à renforcer le rôle international de l’euro alors qu’elle cherche à éroder la domination du dollar américain et à isoler le bloc des risques financiers, y compris des sanctions américaines.

Le plan directeur de la Commission européenne expliquera comment la région peut renforcer sa résilience économique et financière en renforçant l’architecture de la monnaie unique et par des marchés en croissance comme la finance verte, selon un projet de plan vu par Bloomberg.

Les appels à renforcer l’autonomie du bloc se multiplient depuis des années et ont pris de l’ampleur après que les États-Unis ont imposé des sanctions contre l’Iran qui puniraient également les banques, les entreprises et les personnes qui font des affaires avec la République islamique. Le plan de la commission reflète les pressions croissantes exercées par les États membres pour que l’UE adopte des outils qui lui permettront de poursuivre ses objectifs de politique étrangère avec moins de recours à un allié américain imprévisible.

«L’application extraterritoriale de sanctions unilatérales par des pays tiers a gravement affecté la capacité de l’UE et de ses États membres à faire progresser les objectifs de la politique étrangère, à honorer les accords internationaux et à gérer les relations bilatérales avec les pays sanctionnés», indique le projet de document. “Parfois, des actions unilatérales de pays tiers ont compromis le commerce et l’investissement légitimes des entreprises de l’UE avec d’autres pays.” Le plan comprend également des mesures pour aider à se protéger contre les chocs monétaires et permettre un examen plus approfondi des prises de contrôle étrangères, selon le projet.

Allié volatil

L’initiative visant à renforcer le rôle de l’euro a d’abord été inscrite à l’agenda de l’UE par l’ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui, face à un partenaire erratique à Washington, a appelé à des mesures pour protéger les économies et la monnaie de la région de la volatilité ailleurs en le monde. C’est pendant le mandat de Juncker, en 2018, que le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord international qui restreignait le programme nucléaire iranien et réimposait des sanctions.

Selon la Banque centrale européenne, l’euro reste la deuxième monnaie la plus utilisée au monde derrière le dollar. Mais malgré la dernière poussée, l’UE ne peut pas faire grand-chose en termes d’initiatives politiques ou législatives pour augmenter de manière significative l’utilisation de sa monnaie.

L’un des principaux objectifs de l’UE sera de mener à bien des projets phares qui permettront de mieux unifier son secteur bancaire et ses marchés de capitaux. Ces initiatives sont toutefois bloquées, souvent en raison de désaccords persistants entre les gouvernements.

Pourtant, l’UE pense que son fonds de relance historique, conçu pour aider les pays à sortir de la récession induite par la pandémie, pourrait contribuer à renforcer l’euro. Le plan de relance fournira 750 milliards d’euros (905 milliards de dollars) de subventions et de prêts, levés par des dettes garanties conjointement, tandis qu’un tiers de ces fonds devra être consacré à des projets verts.

Finance durable

«La promotion de la finance durable est une opportunité de développer les marchés financiers de l’UE en un pôle mondial de« finance verte », renforçant l’euro en tant que devise par défaut pour la dénomination des produits financiers durables», indique le projet de plan. Cela augmenterait la part de l’UE dans les émissions mondiales d’obligations vertes, qui en 2019 représentaient près de la moitié du total, selon le document.

Un autre développement qui pourrait également changer la donne dans ce domaine est la poussée de la BCE en faveur de l’introduction d’un euro numérique, selon le journal. “La poursuite du développement du secteur européen de la finance numérique renforcera l’autonomie stratégique ouverte de l’UE dans les services financiers et sa capacité à protéger la stabilité financière et les valeurs de l’UE.”

Le Brexit pousse également l’UE à renforcer son infrastructure financière. La commission a intensifié la pression sur les entreprises pour qu’elles transfèrent une partie de leurs activités de compensation de produits dérivés de Londres vers l’intérieur de l’UE. Il mettra en place un groupe de travail pour évaluer les éventuels problèmes techniques qui pourraient constituer un obstacle à cet égard, a-t-il déclaré.

«Nous avons besoin d’un plan directeur clair, étape par étape, qui aide les principales entreprises du secteur financier à passer du Royaume-Uni à l’Union européenne», a déclaré Markus Ferber, député au Parlement européen. “Une simple approche attentiste ne suffira pas à renforcer les marchés financiers européens.”