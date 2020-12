Image du siège de l’Agence européenne des médicaments (EMA) à Amsterdam. . / EPA / EVERT ELZINGA

La Haye, 20 décembre . .- Des milliers de conteneurs avec de la glace attendent de transporter des millions de vaccins Pfizer à travers le territoire communautaire tandis que Bruxelles se joint à une semaine vitale, en attendant que l’Agence européenne des médicaments (EMA) rende un verdict favorable qui permet de délivrer une licence pour lancer des campagnes de vaccination.

Les experts en médecine humaine de l’EMA (CHMP) prévoient de terminer ce lundi la lecture, la vérification et l’évaluation des données mises à leur disposition par les sociétés pharmaceutiques Pfizer / BioNTech avec des informations sur les ingrédients, la production, les données non cliniques et les résultats des essais. chez plus de 40 000 volontaires, ce qui mènera à une conclusion clé sur l’innocuité, l’efficacité et la qualité de votre vaccin COVID-19.

Le début du lent retour à la vie sociale des 446 millions d’habitants de l’Union européenne (UE) dépend des conclusions auxquelles est parvenue l’EMA: son avis positif est subordonné qu’au milieu de cette semaine, la Commission L’Union européenne accorde l ‘«autorisation de mise sur le marché conditionnelle» (CMA) à Pfizer.

Obtenir cette licence n’est pas “une formule magique” pour revenir à la vie normale le lendemain, ou dans les semaines à venir, mais ce sera le début de la fin d’une pandémie qui a détourné ce 2020: il faudra encore lancer des campagnes de vaccination, attendez pour que le médicament fasse effet, voyez comment fonctionne l’immunité et donnez l’injection à tout le monde (deux doses, à 21 jours d’intervalle), même à ceux qui ont été infectés par le SRAS-CoV-2.

«Bien que les vaccins COVID-19 sûrs et efficaces soient un élément clé contre le virus, ils ne seront pas à eux seuls la solution miracle qui nous permettra de revenir à la normale. Une approche cohérente combinant distance sociale, masques et traçabilité continuera d’être nécessaire. et d’autres mesures de santé publique pour contrôler la propagation pendant plusieurs mois pendant que les vaccinations sont effectuées », a déclaré Emer Cooke, directeur exécutif de l’EMA.

CONDITIONS POUR LA PHARMACEUTIQUE

Alors que les gouvernements nationaux veillent à ce que leurs citoyens continuent à maintenir un contact social minimal afin de ne pas infecter leur famille et leurs amis, en particulier à un moment critique comme Noël, les sociétés pharmaceutiques qui ont développé le vaccin covid-19 auront l’une des tâches plus importants.

En obtenant une CMA, et non une licence définitive et officielle pour l’utilisation de leur vaccin sur le territoire européen, Pfizer et BioNTech sont soumis à des conditions très strictes de la part de l’EMA: suivre de près la campagne de vaccination dans l’UE pour identifier rapidement les effets secondaire non détecté et tenir l’agence à jour.

La société s’engage à avoir un plan pour évaluer «tout nouvel effet indésirable éventuel observé dans la population, qui évalue s’il est imputable au vaccin et, s’il y a lieu, s’il faut prendre des précautions supplémentaires» dont il est nécessaire de signaler responsables de la vaccination.

Jusqu’à présent, Pfizer n’a détecté que des effets secondaires acceptables communs à d’autres vaccins et médicaments, tels que fatigue, maux de tête, douleurs musculaires ou articulaires, fièvre, frissons et inconfort au site d’injection. Moins fréquents étaient d’autres symptômes, tels que des nausées, un gonflement et une rougeur autour de la «piqûre».

Il existe des groupes où la recherche fait encore défaut, comme les moins de 16 ans et les femmes enceintes ou qui allaitent. Pfizer devra continuer à étudier cela, en le signalant dans une brochure adaptée à la réglementation communautaire.

LA CAMPAGNE DE VACCINATION

Le CHMP devait annoncer ses conclusions le 29 décembre, mais a reporté cette date une semaine après la réception du dernier paquet de données demandé à Pfizer, tout comme il a reporté la fin prévue de l’évaluation CMA demandée par la CMA du 12 au 6 janvier. Une société pharmaceutique moderne distribuera son vaccin dans l’UE.

Bien que tout dépendra des conclusions du CHMP, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, (qui pourrait autoriser l’utilisation du vaccin mercredi prochain), a établi le 27 décembre comme le début des campagnes de vaccination dans les pays. membres.

“Nous faisons de bons progrès pour garantir les vaccins”, a célébré le président, après que l’EMA a avancé la date d’évaluation du médicament de Moderna.

Mais commencer avant 2021 ne semble pas faisable pour tout le monde. Alors que l’Espagne ou l’Allemagne se mobilisent pour démarrer dimanche prochain, les Pays-Bas rejettent toute possibilité de lancer sa campagne avant le 8 janvier pour des raisons techniques et jusqu’à recevoir les premières doses, pour lesquelles il n’y a toujours pas de date.

Ceux qui sont prêts sont les transporteurs, avec leurs conteneurs remplis de glace sèche et de chambres froides pour maintenir les doses à moins 70 degrés. Même à 15 kilomètres du siège de l’EMA, à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, de nombreux camions attendent les patients pour l’approbation de l’arrivée des injections des usines Pfizer qui seront distribuées dans toute l’Europe.

Imane Rachidi