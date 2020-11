Le président du TEPJF a déclaré qu’il était prêt à collaborer avec l’autorité pour toute clarification sur ses opérations financières (Photo: TEPJF)

José Luis Vargas Valdez a une plainte déposée par le Cellule de renseignement financier (UIF) devant le Bureau du procureur général (FGR) pour les mouvements irréguliers du système financier qui ne coïncident pas avec leurs déclarations devant le service de l’administration fiscale. Mais le magistrat accuse que Les articles de presse sur cette affaire visent à discréditer sa personne et à déstabiliser le Tribunal électoral du pouvoir judiciaire fédéral (TEPJF) qui préside.

Même si ses opérations non déclarées sont exposées dans les médias depuis octobre de l’année dernière, et la la mise en accusation date de février 2020, Juge Vargas Valdez qualifie la plainte de la CRF de “présumée”, avec lequel réitère que vous n’en avez pas été informé.

En particulier, le journal Reforma a suivi la situation de l’actuel président du TEPJF et C’est contre ce médium que le professeur de droit public de l’Université Pompeu Fabra s’est attaqué en réponse à l’opinion publique. Ce samedi 28 novembre les médias nationaux ont publié des données sur la demande de gel des comptes de Vargas Valdez, ayant accepté une copie de la plainte devant la FGR.

De son côté, et indépendamment du journal, Infobae México a confirmé l’existence d’un tel document présenté par la CRF, même si maintenant c’est l’instance dirigée par Alejnadro Gertz Manero qui doit donner cours aux enquêtes.

Le responsable insiste sur le fait qu’il n’a été informé d’aucune diligence ministérielle dans laquelle il est impliqué (Photo: Twitter / JL_VargasV)

Le président du TEPJF a publié un communiqué via son compte Twitter avec deux annexes datées du 11 novembre 2019 et du 5 août de cette année. À travers ces textes, l’avocat tente de faire valoir que ce qui a été publié par Réforme est “faux”, “inexact” et “trompeur”. En outre, qu’il a demandé la publication d’un droit de réponse qui n’a pas été abordé.

Aussi a évoqué la décision du juge du troisième district en matière civile de Mexico, qui aurait décidé que les médias devraient s’abstenir de diffuser du contenu sur le fonctionnaire avec toute expression offensante qui entraîne une humiliation injustifiée, ainsi que de ne pas publier de contenu direct, sensible ou confidentiel sur vos enfants, mineurs ou votre femme.

Il a insisté sur le fait que l’origine de ses revenus est légale et accréditée devant l’autorité compétenteEn outre, qu’il s’est pleinement conformé à ses obligations. Ajouté que votre vie privée et votre sécurité sont compromises, ainsi que celle de sa femme et de ses enfants. Un défenseur de la liberté d’expression et du droit à l’information a été dit, pour autant qu’il ait un minimum de rigueur, mais averti que le médium a commis des abus.

“Chaque droit a des limites et celles-ci surviennent lorsqu’il y a des abus palpables au détriment des droits d’autrui. Dans le cas particulier de Reforma, il a abusé de son devoir d’informer au détriment de mes droits et de ceux de ma famille», A déclaré Vargas Valdez.

Le magistrat accuse que les articles de presse sur cette affaire visent à discréditer sa personne et à déstabiliser le Tribunal électoral du pouvoir judiciaire fédéral (TEPJF) qu’il préside (Photo: Twitter)

Dans la soi-disant note 1 de l’année dernière, l’avocat détaille vos revenus, les biens immobiliers que vous possédez, le coût de votre présentation, les commissions auxquelles vous avez participé, avec lequel vous justifiez vos voyages internationaux et vos indemnités journalières. Il soutient que ses perceptions coïncident avec le fruit de 25 années de travail et la solvabilité de son conjoint. À cette occasion, il a nié avoir un héritage d’origine illicite et a ajouté qu’il n’y avait pas d’enquête contre lui, mais s’il y en avait, il collaborerait pour clarifier toutes les questions avec des preuves.

Alors que dans la note 2 un résumé du jugement du 3 août est joint, inclus dans le dossier 470/2019 de l’affaire JLVV Vs Réforme. Selon cet écrit, deux amendes de 500 unités de mesure et de mise à jour (UMA) ont été infligées au milieu. Selon l’Institut national de statistique et de géographie, les UMA quotidiens pour ce 2020 sont de 86,88 $; tandis que les mensuels correspondent à 2 641,15 $ et les annuels à 31 693,80 $.

Après avoir diffusé la note sur les enquêtes sur les comptes du fonctionnaire l’année dernière, Santiago Nieto a nié que les données publiées avaient été divulguées par la CRF. Cependant, maintenant il est confirmé qu’il y a une accusation formelle devant la FGR.

«Les informations publiées aujourd’hui par un média national ne proviennent pas de la CRF. Dans tout les cas, Lorsque vous disposez d’informations pertinentes, elles sont présentées aux autorités compétentes et non aux médias.», A publié le responsable de l’agence sur son compte Twitter le 28 octobre 2019.

Vargas Valdez insiste sur le fait qu’une campagne de dénigrement a été lancée contre lui, financée, selon la présomption, par des intérêts politiques et économiques qui soutiennent l’environnement et cherchent à déstabiliser les institutions étatiques, y compris le TEPJF.

L’unité dirigée par Santiago Nieto a déjà déposé une plainte auprès de la FGR, de sorte que cette instance doit poursuivre les enquêtes (Photo: SHCP)

«Le 4 novembre, j’ai été élu président de la Chambre supérieure du TEPJF, a déclaré le journal [Reforma] a repris cette campagne de dénigrement, en utilisant à nouveau des phrases désobligeantes à mon encontre et en offrant de fausses informations sur l’origine et la légalité de mes biens, ainsi que des enquêtes présumées dont je n’ai pas été informé“Dit l’avocat.

Selon l’article 15 du règlement intérieur du ministère des Finances et du Crédit public, la CRF a compétence pour rendre compte au ministère public de la Fédération de la FGR: «le Conduite qui pourrait favoriser, fournir une assistance, une assistance ou une coopération de quelque nature que ce soit pour la commission de crimes de terrorisme et leur financement ou d’opérations avec des ressources d’origine illicite, ainsi que ceux prévus dans le Loi fédérale sur la prévention et l’identification des opérations avec des ressources d’origine illicite, approchant le preuve de l’affaire».

Par conséquent, le cas du magistrat José Luis Vargas Valdez est dans l’instance dirigée par Gertz Manero et, depuis au moins neuf mois, aucune autre procédure n’a été signalée, donc l’affaire est en cours ou suspendue.. Bien que le président du TEPJF se soit déclaré prêt à collaborer avec l’autorité pour toute clarification sur ses opérations financières.

