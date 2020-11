Luis Cámera, le conseiller médical d’Alberto Fernández, a mis en garde contre une augmentation des cas de coronavirus en raison d’événements de masse tels que le sillage de Diego Maradona (@SAM_MedInterna)

Luis Cámera, clinicien et membre du Conseil consultatif des infectologues, un groupe de professionnels qui conseillent le président Alberto Fernández dans la lutte contre la maladie COVID-19, a averti que «l’agglomération de masse jeudi dernier sur la Plaza de Mayo pour le sillage de Diego Maradona entraînera une augmentation des cas».

En dialogue avec Infobae, il a affirmé: “Les mobilisations de personnes de grande taille doivent être effectuées avec le plus grand soin, même avec la protection de l’air libre, en faisant attention à l’utilisation de la jugulaire et en maintenant la distance entre les personnes, car ne pas les respecter réduit la protection de l’air libre. Le non-respect des recommandations déjà explicites pourrait ralentir la tendance à la baisse des cas – heureusement qu’il se produit – sur le territoire de l’AMBA (Aire Métropolitaine de Buenos Aires) ».

Pour sa part, il a ajouté: “Nous devons tous continuer à faire un effort pour atteindre le nombre minimum de cas d’ici la fin de l’année et sentir que cette première étape de l’épidémie est «terminée», en espérant une vaccination et en retardant au maximum une éventuelle deuxième vague.».

L’expert a souligné la responsabilité individuelle et collective face à ce que la deuxième vague d’affaires pourrait impliquer: «Nous ne réalisons pas que nous ne pouvons pas changer nos habitudes».

Cámera, créateur du programme de médecine gériatrique à l’hôpital italien, a été à son tour interviewé ce matin par María Laura Santillán dans Le sujet du jour, sur CNN Radio. Surpris par l’adieu bondé à la star du football, la spécialiste a recommandé aux autorités de “faire un effort pour retarder l’arrivée de la deuxième vague”, prévue à l’automne prochain en Argentine.

À son tour, il a exprimé son inquiétude concernant la deuxième vague parce que “En Europe, il y a plus de morts que le premier”, a-t-il souligné que “les gens doivent se comporter mieux”.

Jeudi, à l’enterrement de Maradona, tout est devenu incontrôlable. Le nombre de personnes qui voulaient voir les Dix pour la dernière fois a dépassé toutes les estimations et calculs. La file de personnes s’étendait sur plus de 20 pâtés de maisons et la distanciation sociale toujours recommandée n’était guère une utopie. Même pendant les premières heures de la veillée, il y a eu des incidents qui comprenaient des foules, des bousculades, des coups de bouteille et même des confrontations au corps à corps avec la police.

C’était un après-midi au cours duquel il y avait deux réveils simultanés en Argentine. L’un, celui de Diego Armando Maradona, le footballeur le plus aimé de ces terres. L’autre, celui d’un pays qui saigne à mort dans la violence et qui ne peut même pas renvoyer une idole en paix. Et, au milieu, une organisation ratée, une opération policière qui se détraque et de nombreux bars, comme toujours, profitant d’une situation qui aurait dû être une fête populaire pour dire merci à Diego pour tout avec joie, et cela s’est terminé par une gêne..

Il y a eu des moments de tension et de violence dans le dernier adieu à Maradona, avec des incidents qui comprenaient des foules, des bousculades, des coups de bouteille et même des confrontations au corps à corps avec la police (Adrián Escandar)

Dans le dernier rapport, 5432 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés en Argentine. Avec ces enregistrements, ils ajoutent 1418807 positifs dans le pays, dont 1.249.843 sont des patients guéris et 130491 sont des cas confirmés actifs.

Au cours des dernières 24 heures, 151 nouveaux décès ont été signalés, 76 hommes et 75 femmes. À l’heure actuelle, le nombre de personnes décédées est de 38473.

Dans le monde entier, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés de la maladie COVID-19 s’élève à 63 millions, les décès 267 mille et ceux récupérés 8,8 millions.

