Football Football – Ligue des Champions – Groupe C – Manchester City v FC Porto – Etihad Stadium, Manchester, Grande-Bretagne – 21 octobre 2020 Luis Diaz du FC Porto célèbre en marquant son premier but dans la piscine via REUTERS / Laurence Griffiths TPX IMAGES DU JOUR

Luis Diaz il mène une bonne campagne dans le football européen. Le joueur colombien de Porto a été un élément clé pour l’équipe, enregistre cinq buts en 15 apparitions; Le dernier d’entre eux l’a marqué mercredi dernier, lorsque les “ dragons bleus ” ont battu Pacos Ferreira 2-1 et se sont installés dans le demi-finales de la Coupe de la Ligue portugaise.

Son niveau lui a donné suffisamment de crédit pour être régulièrement convoqué au Sélection colombienne, comme cela s’est produit lors de la dernière double date des qualifications en Amérique du Sud, le mois précédent. Le guajiro a parlé exclusivement avec Marque à propos du départ de Carlos Queiroz de la direction technique et des versions qui ont surgi sur les combats dans le vestiaire, après les buts que l’équipe nationale a subis, avant Uruguay et Equateur.

Le talentueux footballeur de 23 ans a exprimé sa consternation à l’issue du processus du barreur portugais à la tête de l’équipe nationale et a exposé les raisons de sa décision. «Ce sont des décisions qui sont présentées dans notre sport. Un jour tu es bon, un autre mauvais, ce sont les choses du football qui impliquent les entraîneurs. Queiroz est un entraîneur qui a travaillé et fait très bien les choses. Il franchit la porte d’entrée, même s’il est parti de cette façon, avec ces douloureuses défaites », a-t-il déclaré.

Díaz a souligné que les deux revers durs ont frappé le groupe émotionnellement, mais n’ont pas rompu les liens émotionnels dans le vestiaire; le joueur a assuré qu’il n’y avait pas eu d’altercations entre James Rodriguez et Luis Fernando Muriel. «Ce sont des choses dont les gens parlent. Cela fait mal à nous et à l’entraîneur. Les joueurs se sont parlé dans le vestiaire, mais il n’y a pas eu de malentendus. Ce qui a été dit n’était pas vrai. Parmi les membres de l’équipe, il y a l’unité et la joie. Il y a toujours une bonne ambiance. En fait, lorsque j’ai reçu un appel pour la première fois, j’avais l’impression d’avoir été là toute ma vie », a-t-il déclaré.

Le guajiro était d’accord avec l’arrivée éventuelle de Reinaldo Rueda d’occuper le poste de sélecteur et a ratifié sa volonté de contribuer à l’équipe nationale. Il a également évoqué son bon cadeau avec le club lusitanien et l’engagement qu’il a pour remporter des titres. «J’ai eu un bon début d’année, merci Dieu et l’équipe, qui fait du bon travail. Je me sens heureux, je m’efforce et j’apprends plus chaque jour; cherche à continuer à grandir pour contribuer à l’équipe », a-t-il ajouté.

Porto jouera avec nationale, ce dimanche, en engagement envers la ligue locale. Plus tard, il jouera la Super Coupe contre Benfica et clôturera l’année face à Vitória Guimarães. Sur la scène internationale, ils seront mesurés avec Juventus, pour les huitièmes de finale du Ligue des champions; La série débutera mi-février 2021, sur le sol portugais, et sera définie dans les premiers jours de mars, à Turin.

Cela peut vous intéresser:

Ramón Jesurún, président de la FCF, est infecté par le covid-19 et est délicat dans une clinique de Bogotá

Vidéo: avec ce but de la tête de Yerry Mina, Everton a battu Arsenal et grimpé en haut du tableau