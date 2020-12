Luisana et Darío Lopilato joueront dans leur premier travail en streaming

Après avoir connu un nouveau report de la première théâtrale de Marié avec des enfants, Louisane Oui Dario Lopilato sera la vedette Frères, sa première pièce à être diffusée en streaming. Avec l’adresse de Corina Fiorello et écrit par Matías Del FedericoC’est une comédie dramatique dans laquelle ils se mettront dans la peau de Liza et Mateo, deux frères qui doivent affronter la mort imminente de leur mère. Malgré des heures d’angoisse et de tristesse, les deux doivent s’entendre sur la succession, ce qui peut les conduire à ne pas être si proches.

Très actifs dans leurs réseaux sociaux respectifs, les acteurs ont commencé à montrer des signes de leur réapparition sur les tables. Il y a deux semaines, Darío avait publié une vidéo avec sa sœur et un message énigmatique. “Avec Luisana, nous faisons quelque chose … Très bientôt!” Aujourd’hui, il a dévoilé l’inconnu en partageant une histoire sur le même réseau avec l’annonce de l’œuvre. Hermanos sortira simultanément pour l’Argentine et Israël le 13 janvier 2021. Les billets seront mis en vente le mercredi 9 décembre prochain via Ticketek.

Tout au long de leur carrière professionnelle respective, Luisana et Darío ont montré dès leur plus jeune âge une étincelle particulière pour la comédie et une chimie particulière à la fois à l’écran et dans la vraie vie. Luisana a grandi à la télévision et à ce jour, ses pas dans l’équipe sont rappelés Cris Morena, tous les deux dans Chiquititas comme dans Façon Rebelde. Pour sa part, Darío a joué quelques rôles mineurs, même avec sa sœur, jusqu’à ce que le succès lui vienne, également à ses côtés.

Les frères Lopilato proposeront leur émission en streaming le 13 janvier

Sans aucun doute, le programme qui les a comme référence est Marié avec des enfants, le remake de la sitcom américaine Marié avec des enfants, qui a joué aux côtés de Guillermo Francella Oui Florence Peña entre 2005 et 2006. La série est restée sur l’écran de Telefe à plusieurs reprises, renouvelant l’audience et maintenant des niveaux de notation élevés.

Tel fut le succès de l’histoire de l’Argento et de leurs voisins, le Fuseneco, qui allait monter sur scène pendant les vacances d’hiver cette année, avec le casting original. Cependant, la version théâtrale n’a pas connu le même sort que le produit télévisuel et a subi une série de désaccords et de reports qui ont conduit à son annulation.

En mars, lorsque la pandémie de coronavirus et la quarantaine qui a suivi ont éclaté en Argentine, toute activité massive a été suspendue jusqu’à nouvel ordre. Après ce choc, on a appris que Erica Rivas, l’actrice qui a donné vie à l’inoubliable María Elena Fuseneco, n’allait pas faire partie du jeu, dans un cadre d’opinions croisées avec la production. Le concret, c’est que l’actrice n’a jamais signé le contrat pour le projet théâtral, elle a donc été exclue du travail.

“Marié avec enfants”: l’appel vidéo amusant de l’Argento

Pour garder la flamme du retour, et profiter de la situation des premiers jours de quarantaine, Francella, Peña et les frères Lopilato se sont à nouveau mis dans la peau de l’Argento avec une série de croquis au format appel vidéo. Ce sont d’abord les parents, des sosies comme Pepe et Moni, qui ont exploité la distance accidentelle causée par la quarantaine. Puis les enfants, Paola et Coqui, se sont joints, chacun dans leur physique du rôle, et ils se sont même prêtés à partager les coulisses avec une série de bloopers pour le plus grand plaisir de leurs fans.

Tout visait à promouvoir le projet de la version théâtrale, dont la première a été reportée à la mi-janvier, mais la compagnie RVB (de Gustavo Yankelevich), producteur de l’œuvre, a annoncé un nouveau report au moyen d’un communiqué: «Soyez conscient des conditions sanitaires actuelles dérivées de la pandémie causée par COVID-19 et des projections y relatives liées à la possibilité de présenter des spectacles publics en la saison estivale 2021, amenez-nous à réfléchir et à décider le caractère inapproprié de la présentation de l’œuvre Marié avec des enfants dans la période désignée au Théâtre Gran Rex, au profit non seulement des acteurs et autres personnels qui en feraient partie, mais surtout du grand public ». Avec les Argentos abandonnés pendant un certain temps, les Lopilatos joueront à nouveau à être frères, avec un autre scénario et dans un autre format, mais avec la chimie intacte et l’étincelle prête à faire vibrer.

Les bloopers de “Marié avec enfants”

