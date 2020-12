L’ancien président du Brésil Luiz Inácio Lula da Silva. . / Carlos Ezequiel Vannoni / Archives

Sao Paulo, 8 décembre . .- L’ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, reconnu coupable de corruption et de blanchiment d’argent, a déclaré mardi à la justice qu’il se rendrait à Cuba le 19 décembre pour enregistrer un film documentaire sur Amérique latine, ont confirmé les porte-parole de l’ancien président à Efe.

Comme expliqué par les avocats de la défense du bureau envoyé aujourd’hui à la justice fédérale de l’état du Paraná, Lula (2003-2010) se trouvera entre le 19 décembre et le 20 janvier dans le pays des Caraïbes, où “il participera au tournage de un documentaire cinématographique international “.

Les avocats ont également indiqué aux autorités que l’ex-président ne manquera aucun engagement judiciaire obligatoire.

“Le pétitionnaire précise qu’il ne manquera de comparaître à aucun acte judiciaire pour lequel sa présence est obligatoire”, a déclaré l’avocat Cristiano Zanin Martins dans la lettre officielle.

Malgré l’accumulation de deux condamnations pour corruption et blanchiment d’argent et avoir été inculpé dans au moins quatre autres cas, Lula n’a aucune restriction pour quitter le pays.

Cependant, la communication officielle des déplacements à la justice est généralement une procédure courante dans les affaires qui sont toujours en cours de jugement.

Depuis sa libération en novembre 2019, il s’agira du troisième voyage international que fera l’ancien président, qui a passé un an et sept mois derrière les barreaux et est en liberté provisoire.

En février dernier, Lula a tenu une réunion avec le pape François au Vatican et, environ un mois plus tard, il a visité l’Europe pour discuter de la question des inégalités sociales avec des dirigeants politiques, syndicaux et religieux à Paris, Genève et Berlin.

Lula, 75 ans, a été condamné en troisième instance à 8 ans et 10 mois pour corruption passive et blanchiment d’argent, après avoir été reconnu coupable d’avoir reçu un appartement dans la station balnéaire de São Paulo de Guarujá en échange de faveurs politiques à l’entreprise de construction OEA.

L’autre peine qui pèse sur l’ex-président est de 17 ans et un mois de prison dans une affaire très similaire et confirmée également en deuxième instance.

Depuis qu’il a quitté la prison en novembre 2019, Lula a concentré la plupart de ses efforts sur la défense de son innocence car, bien qu’il ait tenté de pimenter sa carrière politique sur les réseaux sociaux, il est politiquement handicapé du fait d’avoir été condamné. pour corruption.

Cependant, depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus au Brésil en mars dernier, il a passé la majeure partie de son temps confiné dans sa résidence de Sao Bernardo do Campo, à la périphérie de Sao Paulo.