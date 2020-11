Luli Fernandez a déclaré qu’elle, son mari et son fils avaient le COVID-19 (Vidéo: Instagram)

Après une année difficile, et lors de ses premières vacances après la période d’isolement obligatoire en raison de la pandémie, Luli Fernandez elle a dit qu’elle et sa famille avaient un coronavirus. Le mannequin a rapporté qu’elle et son mari, l’avocat Cristian Cúneo Libarona, et le petit Indalecio, leur fils d’un an et demi, a contracté le virus au cours du mois d’août et a décidé de le garder secret. Jusqu’à présent, en plein milieu de son séjour à Rio de Janeiro, Luli a décidé d’en parler sur les réseaux sociaux.

Le mannequin l’a rendu public lors d’une série d’histoires qu’elle a postées sur son profil Instagram. Premièrement, il a publié une image de la famille à Ipanema, avec un texte dans lequel il annonçait avoir contracté le virus. «Bien que la tempête de cette année soit sur le point de se briser, un trio de dynamite a fait face à la plage. Comme je vous l’ai dit, le masque n’est pas obligatoire ici. Bien que je ne l’ai jamais rendu public, Cristian, Indalecio et moi avons eu COVID-19 au mois d’août. Avant de voyager, nous avons fait l’analyse pour voir si nous avions des anticorps et heureusement nous l’avons fait. Nous développons des anticorps contre la maladie. Avec la tranquillité de cette étude, nous faisons face à une nouvelle aventure», A souligné Luli, dans une image dans laquelle son mari et son fils ont été vus avec la plage en arrière-plan.

L’histoire que Luli a publiée sur son Instagram avec l’actualité (Photo: Instagram)

La nouvelle a fait sensation parmi ses plus d’un million de followers, qui ont été surpris par la révélation et se sont inquiétés de la santé du mannequin. Pour vous apporter la tranquillité d’esprit, et rapporter accessoirement votre expérience dans les protocoles de voyage à l’étranger, le chauffeur de Palais a publié une série d’histoires et de photographies dans lesquelles il raconte sa situation. “L’étude d’anticorps que j’ai partagée dans des histoires C’était pour ma tranquillité d’esprit, car j’ai traversé ma maladie en août et savoir que vous avez des anticorps vous fait voyager l’esprit tranquille, même si, comme tout le monde, la peur et l’angoisse que tout cela génère nous incite à être attentifs et super prudents », écrit-il avec un mini album de famille de la famille sur les plages de Rio.

Le mannequin et l’avocat se sont rencontrés par hasard. Recommandé par le journaliste Jorge Rial, la mannequin s’est rendue au cabinet d’avocats de son mari actuel pour une consultation particulière: parce que sa mère avait été renvoyée de son travail. “Quand je l’ai vu, j’ai dit: «Quelle bombasse!», A déclaré cette année pendant son séjour à PH, Nous pouvons parler. Là, il a dit que les deux ont commencé à échanger des courriels jusqu’à ce qu’ils tombent amoureux. Enfin, ils se sont mariés en 2014 lors d’une cérémonie inoubliable et le fruit de cet amour, en mars 2019, Indalecio est né.

La famille profite de ses vacances à Rio de Janeiro. (Instagram: @lulifernandezok)

Au-delà de la pandémie et de la contagion, ce fut une année difficile pour le mannequin et sa famille. En avril, une bande de voleurs armés est entrée chez lui à Villa de Mayo, dans le quartier des Malvinas Argentinas, à midi. Les criminels ont pointé des armes sur elle et son mari et ont menacé d’emmener le petit Indalecio.

Au travail, ce fut également une année chargée pour le chauffeur. En mars, en même temps que le début de la première étape d’isolement, la fin de Incorrect, le magazine qui a conduit Moria Casán sur America TV et dans lequel elle a été co-animatrice. À l’époque, Luli a rejoint Fantino dans l’après-midi, dans le même signal, mais a démissionné peu après une restructuration du programme. “J’ai été relégué, il ne me restait que les tweets et toutes ces choses, ce qui n’a rien de mal, mais c’était différent de ce que j’avais été initialement appelé à faire. Ce n’était pas ce que je voulais faire, ni ce pour quoi ils m’avaient appelé », a-t-il déclaré lors de sa participation à PH.

Fin août, Luli a été choisie pour le lot de remplacements de Femmes d’El Trece, le magazine qui a été diffusé sur la chaîne Constitución, et qui a fait l’actualité en raison des conflits présumés entre les chefs d’orchestre, ainsi que des cas de coronavirus qui ont obligé à restructurer le cycle, qui a duré moins de deux mois à l’antenne.

