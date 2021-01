Le conseiller Ruíz Díaz après sa libération

Celeste Ruíz Díaz, l’un des conseillers détenus hier à Formose après avoir dénoncé des “conditions inhumaines” dans un centre d’isolement de coronavirus de cette province, a fait une présentation devant la justice fédérale contre le gouverneur Gildo Insfrán enquêter sur les crimes d’abus de pouvoir, de violation des devoirs d’un agent public, de privation illégale de liberté et d’humiliation.

La plainte de la conseillère radicale, qui a passé hier plus de trois heures dans un poste de police avec sa collègue Gabriela Neme, parvient au ministre du gouvernement de Formose, Jorge Abel González, au chef de la police provinciale, au commissaire Walter Rene Arroyo, et à des responsables autorités provinciales qui ont participé à l’opération pour les arrêter.

«Le personnel de police sans préavis et sans aucune justification factuelle ou légale, a procédé à mon arrestation de manière très violente et arbitraire. Tout cela pour le simple et simple fait d’accompagner en ma qualité de citoyen et de conseiller une réclamation légitime des habitants de la ville », précise la plainte, à laquelle il a accepté. Infobae.

En outre, Ruíz Díaz détaille les actions violentes des troupes. «Ils m’ont menotté pour m’emmener violemment à la voiture de patrouille de police où, loin de l’arrêter, la violence a continué à augmenter avec des bousculades et toutes sortes d’insultes et de violences psychologiques à mon égard.

La plainte de la conseillère Formose appartenant à l’Union civique radicale est conforme à ce qu’elle avait raconté hier à ce média. En ce sens, il a dit ce qui suit: «Faisant de la violence physique, ils m’ont pris le téléphone. J’avais toujours des menottes et à un moment donné, le médecin légiste a dû venir, qui a vérifié les blessures que j’avais sur mon corps. J’ai des blessures au dos et aux poignets suite aux bousculades qu’ils m’ont données. Ils ont exercé une coercition d’une manière symbolique trop forte puis une agression physique ».

La réclamation des conseillers, qui s’est terminée par leur détention arbitraire, était motivée par la situation de 19 personnes, qui sont forcées de pratiquer l’isolement pour coronavirus à l’école n ° 18 de Formose, bien qu’elles aient été testées négatives.

L’arrestation des conseillers formosiens a suscité le rejet des référents de l’opposition, qui ont qualifié le fait de quelque chose “Du jamais vu en démocratie” et ils l’ont considéré “Encore un chapitre de tous les excès qui ont été commis depuis 1995”, année où Insfrán a assumé la présidence de la province.

Pendant ce temps, Ensemble pour le changement a fait une présentation à la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour intervenir dans les plaintes contre les centres d’isolement de Formose. Elle a été menée par les législateurs Luis Naidenoff et Mario Negri, qui ont adressé une mesure de précaution aux organisations internationales pour les abus signalés à la suite des mesures sanitaires.

Les revendications ont également atteint Buenos Aires, où un groupe de personnes a manifesté devant la Casa de Formosa, sur l’Avenida Hipólito Yrigoyen à 14h00.

