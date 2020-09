Footballeurs de l’équipe nationale anglaise avec des modèles islandais

Le coach anglais Gareth Southgate a annoncé ce lundi que Phil Foden et le le maçon Greenwood ont été exclus de l’équipe qui affrontera le Danemark mardi pour la Nations de l’UEFA Ligue pour violation des mesures anticovides. « Malheureusement, j’ai appris que deux gars avaient enfreint les règles relatives aux bulles », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse.

La presse islandaise a pu confirmer qu’après le match remporté par l’Angleterre 1-0 samedi à Reykjavik, les deux joueurs ont reçu la visite de deux Islandais à l’hôtel de l’équipe. Les images des footballeurs, prises par les filles, ont circulé sur les réseaux sociaux.

Les modèles sont Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir, 20 ans, et sa cousine, Lara Clausen, 19 ans. Le premier d’entre eux, qui en 2019 a remporté le concours Miss Islande et a été finaliste au concours Miss Univers, s’est entretenu avec le Daily Mail et a raconté des détails sur ce qui s’est passé avec les joueurs britanniques.

«Nous nous sommes rencontrés en ligne. Je parlais avec le maçon pendant quelques jours avant de venir en Islande « , a déclaré la jeune femme, qui a reconnu savoir que ce qu’ils faisaient était interdit: » Ils savaient qu’ils devaient se mettre en quarantaine, mais nous pensions que depuis qu’ils jouaient contre l’Islande, ils avaient déjà été testé avant et ce serait bien. «

Les femmes ont publié des images avec elles dans les chambres, malgré le fait que la FA ait indiqué que la réunion avait eu lieu à l’extérieur de l’hôtel.

Avant de se rendre à l’hôtel, les filles étaient avec deux autres amis, qui ont décidé de ne pas se joindre à l’aventure. C’est pourquoi ils étaient Nadia et Lara les seuls qui se sont présentés dans la salle: «Nous avons passé une bonne nuit, bien sûr. Tous les quatre, nous passions du temps ensemble et apprenions à nous connaître. C’étaient de bons gars. Vraiment très agréable. «

Le modèle de 20 ans a précisé que malgré le fait d’avoir été en contact avec le maçon Depuis quelques jours, je ne savais pas grand chose de lui: «Je suis très désolé pour eux et je n’ai jamais voulu les mettre dans cette situation. Mais nous ne savions rien et nous ne savions pas qu’ils étaient mis en quarantaine, sinon nous ne serions pas allés les chercher. Nous ne savions même pas qui était Phil. J’ai demandé à Phil qui il était. Je n’aime pas beaucoup le football. Je ne regarde pas du tout le football. Nous ne savions même pas que Mason jouait pour Man United. » De plus, il a expliqué qu’ils n’avaient pas encore recontacté les joueurs, après l’éclatement du scandale: «Nous n’avons pas parlé avec eux depuis. Nous ne voulons pas les interrompre car, bien sûr, ils vivent beaucoup de choses en ce moment. Ils ne nous ont pas contactés ».

Pour sa part, Lara Il a commenté: «Ce n’étaient que des jeunes. Nous étions tous jeunes et stupides et nous faisons tous des erreurs. Ils nous ont très bien traités. C’étaient des messieurs. Très bons gars «

Nadia Sif Lindal Gunnarsdotti était Miss Islande en 2019 (@nadiiasif)

Selon les règles établies par les autorités britanniques et islandaises, la délégation anglaise ne pouvait pas quitter l’hôtel ni rencontrer des personnes n’appartenant pas au groupe, à l’exception du parti. « Nous étudions toujours les faits, je dois voir les détails, mais il est certain qu’il y a eu une violation des directives qui nous avaient pris du temps à mettre en œuvre et que l’équipe avait suivi à la lettre », a ajouté Southgate.

Les deux footballeurs anglais ont dû payer une amende de 250 000 couronnes islandaises (environ 1 500 euros / 1 770 dollars), a déclaré lundi soir à l’. la police islandaise, en charge de l’affaire. Tous deux ont également été réprimandés par leurs clubs. « Manchester United est en contact avec la FA (Fédération anglaise) et est déçu du comportement de le maçon Greenwood«Les Red Devils ont noté un joueur qui est venu dans leur académie à six ans.

City a également été dur avec Foden, qui est arrivé aux Sky Blues à huit ans. «Le comportement de Phil est clairement totalement inapproprié. Son attitude est non seulement contraire aux directives strictes concernant Covid-19, est aux antipodes de ce que l’on attend d’un joueur de City ou l’équipe d’Angleterre », a déclaré son club.

