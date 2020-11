L’un des personnages de Palmeiras a été blessé et manquera le reste de la Copa Libertadores. Photo: . / Sebastiao Moreira (.I0499 /)

Après plusieurs mois de suspension en raison de la pandémie de coronavirus et une fois le différend en phase de groupes terminé, dans quelques semaines la deuxième phase de la Copa Libertadores 2020 lorsque le huitième de finale est joué. Dès le début de la série aller-retour et l’élimination directe, non seulement le format change mais aussi la difficulté du concours car les meilleurs se retrouvent ici. C’est pourquoi dans le Palmeiras du Brésil les alarmes se sont déclenchées après avoir confirmé que l’un de ses personnages ne pourra pas participer au reste de la compétition en raison d’une blessure grave.

Il ne s’agit de rien de moins que Felipe Melo, le volant expérimenté de 37 ans, qui a subi une fracture à la cheville gauche ce dimanche dans la victoire de son équipe contre lui Vasco de Gama pour lui brésilien et il ne sera de retour sur le terrain que l’année prochaine. Du club de San Pablo, ils ont rapporté que le joueur serait opéré cette semaine et le rétablissement prendra entre trois et quatre mois.

(Infobae)

33 minutes après le début de la seconde moitié du match joué à Rio de Janeiro, lorsque Me le est allé chercher un ballon qui était dominé Net Borges. Cependant, le défenseur de l’équipe locale a trébuché en courant et avec le clean and jerk et le poids du corps est tombé sur la jambe de l’ancien Juventus et de l’Inter Milan, le faisant ainsi se casser la cheville. Le milieu de terrain a dû être emmené hors du terrain sur une civière, bien qu’il ait ensuite tenté de rentrer mais la douleur l’a empêché. De cette façon, le Palmeiras il a dû terminer la rencontre avec dix joueurs car il avait déjà fait tous les changements.

Ce sera une perte sensible pour le Verdao, considérant que la semaine dernière, il a également perdu Wesley Ribeiro, une autre de ses étoiles, en raison d’une suture ménisque. Il faut se rappeler que le casting réalisé par Abel Ferreira était le meilleur club de la phase de groupes à la finr avec 16 points et une différence de buts de +15. Le mardi 25 novembre, il doit se rendre en Equateur pour affronter dauphinPeut-être l’un des rivaux les moins compliqués mais pour cette raison pas facile à surmonter.

En cas d’avancement en quarts de finale, le Verdao sera mesuré par rapport au vainqueur du croisement entre Liberté du Paraguay et Jorge Wiltermann, tandis que du même côté de l’image vient River Plate, Atlético Paranaense, Indépendant de la Vallée ou National d’Uruguay, comme possibles duels en demi-finale.

