Il y a une ruée vers la lune multi-pays en cours. La NASA orchestre le programme Artemis d’exploration lunaire robotique et humaine, qui devrait lancer des explorateurs humains en 2024 au plus tôt. La Chine se prépare à lancer une mission de retour d’échantillons sur la lune cette année, rejoignant un atterrisseur et un rover chinois qui se trouvent maintenant de l’autre côté de la lune. D’autres pays, tels que le Japon et l’Inde, ainsi que des entreprises privées de vols spatiaux, ont également de futures explorations lunaires dans leur ligne de mire.

Maintenant, un «ancien» rejoint la mêlée céleste. L’agence spatiale fédérale russe Roscosmos a annoncé début août que des unités de vol d’instruments scientifiques pour son atterrisseur lunaire Luna-25 avaient été livrées de l’Institut de recherche spatiale de l’Académie russe des sciences (IKI) à l’Association scientifique et de production Lavochkin (qui fait partie de Roscosmos). Le lancement du vol est prévu pour octobre 2021. «Le projet spatial Luna-25 ouvre un programme lunaire russe à long terme, qui comprend des missions d’étude de la lune depuis l’orbite et la surface, la collecte et le retour du sol lunaire sur Terre, ainsi que comme, à l’avenir, la construction d’une base lunaire visitée et le développement à grande échelle de notre satellite », selon un communiqué des responsables de Roscosmos.

La Russie n’est pas étrangère à parcourir la distance lunaire dans le cadre de l’ancienne Union soviétique. Bien qu’il n’ait pas réussi à mettre les gens sur la surface lunaire, cette dernière nation a enregistré des premières notables de course spatiale de la fin des années 1950 aux années 1970. L’Union soviétique a été la première à envoyer un vaisseau spatial sur la Lune, à effectuer un survol de son côté éloigné, à faire un atterrissage en douceur sur sa surface, à envoyer un orbiteur autour d’elle et à renvoyer une sonde circumlunaire sur Terre, ainsi qu’à revenir robotiquement. échantillons lunaires. Et le pays a débarqué le premier rover à traverser le paysage du satellite naturel.

En juillet, les instruments scientifiques russes liés à la lune ont atteint l’usine. La mission Luna-25 et un atterrisseur lunaire subséquent sur les livres sont un partenariat entre le pays et l’Agence spatiale européenne. Les experts affirment que l’ambitieux programme russe de retour sur la lune est en bonne voie jusqu’à présent, mais il fait face à des risques, à la fois techniques et managériaux.

Recréer la capacité

«Nous attendons tous depuis longtemps» la réactivation par la Russie de son programme d’exploration lunaire, déclare David Parker, directeur de l’exploration humaine et robotique à l’Agence spatiale européenne. Les huit instruments scientifiques russes de Luna-25 commencent à se rassembler sous les auspices d’IKI, dit-il. L’atterrisseur, dirigé vers le pôle sud de la lune, fait partie d’une nouvelle quête multinationale visant à explorer les régions polaires lunaires et à évaluer la nature des dépôts de glace et leur potentiel en tant que ressources pour de futures missions.

Le décollage du Luna-25 de l’année prochaine «consiste à recréer une capacité qui [Russia] avait avant de passer à des missions plus ambitieuses », souligne Parker. Roscomos et l’ESA «apprennent l’un sur l’autre. Des organisations très différentes et des approches décisionnelles différentes. Il y a une approche très hiérarchisée du côté russe et un grand pragmatisme du côté européen. C’est une relation de travail très positive. «

L’ESA est sur le point de livrer une petite caméra de démonstration Pilot-D pour Luna-25. Une caméra similaire sera un élément clé d’un système d’atterrissage de précision et d’évitement des dangers que l’agence européenne produit pour le Luna-27 de Russie, qui doit être lancé en 2024. Le Luna-27 portera également le foret Prospect de l’ESA et un laboratoire miniature qui, avec un autre instrument russe, recherchera de la glace d’eau et d’autres produits chimiques sous la surface de la lune.

Mission phare

«Il est très excitant d’anticiper le retour de la Russie sur la Lune», déclare James Head, spécialiste de l’espace à l’Université Brown. Les travaux sur Luna-25 semblent bien progresser malgré le COVID-19, dit-il, sans aucun arrêt de travail signalé jusqu’à présent.

Après près de 45 ans écoulés depuis sa dernière incursion sur la Lune, le programme spatial russe semble prêt à enfin organiser un retour, déclare Brian Harvey, un analyste spatial indépendant et auteur qui suit avec diligence ce programme. «J’ai le sentiment que fixer la date [of launch] était une tentative de forcer le problème et de s’assurer qu’il se produirait – une auto-motivation psychologique, pour ainsi dire.

«Dès le départ, je dois ricaner au nom de Luna-25», déclare Jay Gallentine, un historien de l’espace indépendant qui se concentre fortement sur l’exploration robotique du système solaire. Cette désignation donne l’impression que l’atterrisseur est la dernière itération d’un ligne continue de missions lunaires, dit-il, quand, en fait, Luna-24, la précédente entreprise, lancée en 1976. Les experts spatiaux attribuent le long décalage entre les missions lunaires à un héritage de financement intermittent, ainsi qu’à des problèmes de gestion et de contrôle de la qualité . Il y a maintenant une direction plus forte et plus efficace de la part des hauts fonctionnaires russes qu’à n’importe quel moment depuis 1991, dit Harvey. «Le partenariat avec l’ESA est une tentative définitive de répartir les coûts et d’apporter la stabilité», ajoute-t-il. «Les Russes ont toujours gardé leur part d’un accord. Et une fois qu’ils auront signé pour quelque chose avec l’Europe, cela arrivera. »

Harvey dit que les Russes travailleront dur pour faire décoller le Luna-25. «Les choses qui pourraient les arrêter seraient s’ils découvraient des problèmes lors des tests ou des problèmes de fusée», dit-il. «Au cours des deux dernières années, la Russie a retardé des missions lorsque ces choses n’étaient pas bonnes. Mais c’est une bonne chose, car ils appliquent plus efficacement le contrôle de la qualité. »

La fiabilité des logiciels est la principale préoccupation de Gallentine concernant le succès de la mission Luna-25. «L’histoire a montré que les concepteurs d’engins spatiaux traversent toujours une période post-lancement où ils apprennent à faire fonctionner les machines mêmes qu’ils ont construites. Les Russes n’ont pas de bons antécédents en matière d’ordinateurs et de logiciels », souligne-t-il.

Bourbier de corruption

Les enjeux pour Luna-25 sont élevés, déclare Asif Siddiqi, professeur d’histoire à l’Université Fordham qui étudie l’exploration spatiale russe. «Luna-25 est tout à fait primordial. S’il échoue, je pense que cela aura un effet domino sur bien d’autres choses », dit-il. Sinon, si elle est triomphante, la mission pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère dans le programme spatial du pays. La prochaine mission Luna est la première démonstration de ce programme dans un espace lointain depuis des décennies, dit Siddiqi. «Je pense que les gens sont vraiment nerveux à ce sujet dans ce sens», ajoute-t-il.

Siddiqi cite un bourbier de mauvaise gestion et de corruption, ainsi que des ruminations spatiales russes qui ne correspondent jamais aux roubles nécessaires, pour le long retard. «Il y a une telle gueule de bois de l’époque de l’Union soviétique que les gens vivent toujours le rêve d’un incroyable programme spatial mondial. Mais les ressources et la gestion [aren’t] là-bas », dit-il. «Historiquement, la Russie était une grande puissance spatiale. Mais il y a une conscience que c’est du passé. «