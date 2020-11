Lundi est le dernier jour de la campagne électorale historique, au cours de laquelle les Américains devront trancher entre le président Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden, représentants de deux points de vue diamétralement opposés sur le destin du pays, les moyens de résoudre ses problèmes et la attitude envers le bureau de la présidence.

Monde de Miami / AP

C’est une nation à la croisée des chemins, frappée par une pandémie sans précédent et profondément préoccupée par le racisme. Plus de 93 millions de personnes ont déjà voté et les deux campagnes disent avoir le dessus.

Lundi, Trump participera à cinq rassemblements de la Caroline du Nord au Wisconsin. Biden sera la plupart du temps en Pennsylvanie où s’il gagne, Trump n’aurait presque plus d’options pour gagner. Biden passera également du temps dans l’Ohio, une décision audacieuse dans un État que Trump a remporté de 8 points de pourcentage il y a quatre ans.

Dans les dernières heures de la campagne, les deux candidats se sont accusés mutuellement d’être inaptes à exercer la présidence du pays et ont brossé un tableau apocalyptique de ce que sera l’avenir de la nation si leur rival l’emportait.

“Biden transformera ce pays en un camp de détention où vous devrez être confiné chez vous tandis que les mutins d’extrême gauche seront libres de piller et de brûler”, s’est exclamé Trump lors d’un rassemblement dans l’Iowa dimanche.

Biden, pour sa part, a prédit que le pays “est sur le point de mettre fin à une présidence qui a attisé les flammes de la haine”.

“Lorsque la voix du peuple sera entendue, le message sera clair: il est temps pour Donald Trump de faire ses valises et de partir”, a déclaré Biden à Philadelphie, la plus grande ville de Pennsylvanie, l’État qui pourrait bien décider de la course.

La campagne prend fin à un moment où la pandémie de coronavirus est en augmentation, ayant tué plus de 231000 personnes dans le pays et laissé quelque 20 millions de chômeurs.

Ce fut une année extraordinaire, au cours de laquelle Trump a été poursuivi par le Congrès, la candidature de Biden a subi un test sévère lors des primaires et la pandémie de coronavirus a totalement perturbé le paysage électoral.

Le nombre de personnes qui ont déjà voté est sans précédent dans l’histoire du pays, que ce soit par anticipation ou par courrier, ce qui pourrait retarder l’examen. Trump a passé des mois à se plaindre, sans offrir aucune preuve, que l’élection pourrait être frauduleuse, et a refusé de promettre une transition pacifique du pouvoir en cas de perte.