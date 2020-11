La mort mystérieuse d’Honor Uloth, le jeune héritier de l’empire de la bière Guinness (Shutterstock)

Honorer Uloth, héritier de l’empire de la bière Guinness, est décédé lors d’une fête de famille en juillet dernier dans d’étranges circonstances. Maintenant, l’enquête policière a été rendue publique, qui a conclu qu’il s’agissait d’un accident mortel mais n’a pas fourni d’informations complémentaires.

L’événement a eu lieu le 31 juillet. Le corps du jeune homme de 19 ans a été retrouvé dans la piscine du manoir de la dynastie à Sussex, dans le sud de l’Angleterre, après une réunion de famille. La famille Guiness avait organisé un dîner et Honor était l’un des invités avec 18 autres personnes. Vers 11 heures du soir, elle est allée avec deux amis au jacuzzi qui se trouvait à la place. Au bout d’un moment, elle en est partie et, selon le récit de ses amis, ils l’ont perdue de vue.

C’était la dernière fois que quelqu’un la voyait vivante. Était à lui frère Rufus, 15 ans, qui l’a trouvée inconscient au fond de la piscine. Les personnes présentes ont essayé de la ranimer en attendant l’ambulance, mais leurs efforts ont été vains. Elle a été transférée à l’hôpital St. Richard et, plus tard, à St. Thomas à Londres, où elle a finalement a été déclaré mort le 6 août, six jours après l’événement tragique.

Honor, photographiée avec son père Rupert Uloth, est décédée dans un accident bizarre l’été dernier

L’enquête judiciaire a conclu que La cause du décès d’Honor Uloth était un accident dont l’origine est inconnue. Au cours de la soirée, la jeune femme n’avait pas bu une goutte d’alcool. En fait, aucun des jeunes n’avait consommé de boissons alcoolisées en raison de l’interdiction de leurs parents, selon la presse locale. Selon le rapport de police, aucun des invités à la fête n’a vu ce qui s’était passé, il n’a donc pas été possible de déterminer comment était sa mort.

“Au total, il y avait 19 personnes de quatre familles présentes au dîner”, a déclaré Geoff Charnock du bureau du coroner, selon des documents d’enquête obtenus par le Daily Mail. “Ces familles se connaissent depuis de nombreuses années et ont eu de nombreuses réunions. ensemble. Au cours de la nuit, de la musique a été écoutée et tout le monde a apprécié le temps chaud ».

“Les deux autres filles sont restées dans le jacuzzi et regardaient vers le port dos à la piscine et elles n’ont pas vu où Honor allait.Charnock continua. «Peu de temps après, le frère d’Honor se dirigeait vers le bain à remous et la vit au fond de la piscine. Il a sonné l’alarme et l’a sauvée. “

Honorer Uloth

Les chercheurs savent seulement que ce qui a causé La mort de l’honneur a été un coup à la tête.

La police émet l’hypothèse que L’honneur sautera d’un rocher que la maison familiale a utilisé comme tremplin dans la piscine et finira par le frapper, qu’est-ce que tu a causé une fracture de l’épaule et des lésions cérébrales.

Autre hypothèse que les autorités estiment que la victime a subi une glissade sur le bord de la piscine ou qu’elle s’est cogné la tête avec le bord en la quittant.

Honor Uloth est le premier-né du mariage formé par Rupert Uloth (ancien rédacteur en chef adjoint du magazine Country Life) et Lady Louisa Jane Guinness, fille de Benjamin Guinness. Le grand-père d’Honor, le troisième comte d’Iveagh, a été président de la société, évaluée à plus d’un milliard de dollars, pendant des années.

Maintenant, la famille a révélé que les organes de la jeune femme avaient été donnés à quatre patients parce que c’était sa volonté. «Nous avons perdu une fille et une sœur qui ont apporté une lumière et une joie indicibles dans nos vies. C’était tellement amusant, de rire, de gentillesse et d’aventure. Il avait la capacité d’unir les gens et de les faire se sentir bien », a déclaré la famille, selon le journal susmentionné. Et ils ont ajouté qu’ils lui ont rendu hommage en respectant ses souhaits: “Il a toujours dit clairement que si quelque chose lui arrivait, il aimerait que ses organes soient donnés à ceux qui en ont besoin.”

«Sa dernière journée a été consacrée à monter des chevaux de polo le matin, à voir des amis sur la plage l’après-midi et à profiter d’une soirée entre amis proches et en famille autour d’un délicieux dîner en plein air. C’était son genre de journée parfait », ont-ils dit.

L’Honneur est le dernier d’une série de morts tragiques qui ont frappé la dynastie Guinness. Arthur Guinness, fondateur de la brasserie en 1759 et qui est devenu l’homme le plus riche d’Irlande, a eu 21 enfants et en a enterré dix avant sa propre mort. Beaucoup de ses héritiers, note le journal, sont devenus alcooliques et sont morts dans la pauvreté ou se sont retrouvés dans des établissements psychiatriques. La presse britannique rappelle également l’histoire de Lady Henrietta Guinness, qui a sauté d’un pont en Ombrie, en Italie, en 1978. Et ce Peter Guinness, quatre ans, a été tué dans un accident de voiture la même année.

CONTINUER À LIRE:

La confession de Michael J. Fox sur son combat contre la maladie de Parkinson: “Ma mémoire à court terme est détruite”

“The Crown”: combien de la saison 4 est vraie et quelle est la fiction