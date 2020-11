L’entrée du pays où se trouvait Maradona avant sa mort (Franco Fafasuli)

«Avant de quitter mon quart de travail à 6h30 du matin, je suis entré dans la salle et Maradona était en vie. Je l’ai contrôlé. Je me reposais et je respirais. “ La déclaration appartient à l’une des deux infirmières qui étaient en charge des soins médicaux de Diego Maradona. Dans le dossier, le jour même du décès, une infirmière qui était en charge du matin et de l’après-midi avait témoigné, mais le mot de l’homme qui était de service la nuit manquait et c’est un élément clé de l’affaire.

La déclaration de l’infirmière, dont l’identité n’a pas transcendé, Cela a commencé après 18 heures et a duré près d’une heure. Ces paroles, qui ont été données sous serment de dire la vérité, renversent les premières versions qui disaient que 12 heures s’étaient écoulées sans que personne n’assiste Diego.

Dans la reconstruction primaire, avant ce dernier témoignage, il a été dit que le dernier à voir Maradona en vie était son neveu Jony à 23 ans mardi et qu’à 11h30 seulement mercredi, son psychiatre et psychologue l’avait retrouvé mort.

Le propre avocat et directeur de Diego avait publié une déclaration dans laquelle il se plaignait que personne n’avait aidé Maradona pendant cette période de 12 heures. Les nouveaux éléments qui ont été incorporés dans l’affaire nieraient cette situation.

«Le témoignage est sous serment. Le patient dit l’avoir vu vivant avant de partir à 6h30. Maintenant, nous devons comparer les témoignages avec d’autres éléments de l’affaire tels que les caméras de sécurité, les impacts des téléphones portables sur les antennes de la zone, les heures d’appels et autres », ont-ils fait remarquer. Infobae des tribunaux de San Isidro.

Même la procureure Laura Capra a des preuves qui lui permettent de savoir que il y avait une autre personne qui est entrée dans la chambre de Maradona avant 11h30 et l’a trouvé vivant. «Celles-ci nous permettent de penser, au préalable, que la mort n’a pas tardé à être admise par le psychologue et le psychiatre».

Un autre fait pertinent est que la justice ne soupçonne pas, pour le moment, un retard important dans l’arrivée des premières ambulances. «Nous comparons les temps mais pour le moment nous n’avons pas d’éléments qui nous font penser qu’il y a eu une perte de temps ou quelque chose du genre», précisent les sources consultées.

Ses deux téléphones portables ont été saisis dans la maison de Maradona, Bien que la justice ne les ouvrira pas ou ne violera pas la vie privée des 10 au cas où l’enquête se poursuivrait dans cette voie et il n’est pas extrêmement nécessaire de connaître le contenu des téléphones.

Maintenant, la justice attend les résultats des tests toxicologiques effectués sur le corps. Là tu pourras savoir quel type de médicament a été administré à l’étoile avant de mourir et à quelle dose. Aussi s’il avait consommé n’importe quel type d’alcool.

L’avocat de «Diego», Matías Morla, a fait référence à cette ligne d’enquête qui cherche à clarifier ce qui s’est passé dans les heures qui ont précédé sa mort: «Il est inexplicable que pendant douze heures mon ami n’ait eu aucune attention ou contrôle de personnel de santé dédié à ces fins ».

En outre, il a défini comme une “idiotie criminelle” que l’ambulance a mis une demi-heure pour atteindre la maison du quartier privé de Tigre: “Ce fait ne doit pas être négligé et je demanderai que les conséquences soient étudiées jusqu’à la fin”», a-t-il dit et cité qui était son ami:« Comme l’a dit Diego, ‘vous êtes mon soldat, agissez sans pitié.

