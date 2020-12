Une lumière violette illumine les boîtes empilées où la laitue, les herbes aromatiques et le chou frisé vont bientôt germer sur l’une des plus grandes fermes «verticales» d’Europe, qui vient d’ouvrir dans un entrepôt de la zone industrielle de Copenhague.

Des étagères à 14 niveaux s’élèvent du sol au plafond dans cet immense hangar de 7 000 mètres carrés, utilisé par la startup danoise Nordic Harvest.

Les produits qui y poussent seront récoltés quinze fois par an, même s’ils n’entrent jamais en contact avec le sol ni ne voient la lumière du soleil. Ils sont éclairés par 20 000 ampoules LED vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

De minuscules robots, transportant des plateaux de graines, se déplacent d’une allée à l’autre, donnant à la ferme une touche encore plus futuriste.

Les grandes boîtes en aluminium sont pour la plupart vides pour le moment, mais la laitue et les autres légumes-feuilles vont bientôt germer.

Anders Riemann, fondateur et PDG de Nordic Harvest, prévoit de récolter environ 200 tonnes de produits au premier trimestre 2021 et près de 1000 tonnes par an lorsque la ferme de 50 employés sera pleinement opérationnelle d’ici la fin de la même année.

Cela fait de l’entrepôt de Taastrup l’une des plus grandes fermes verticales d’Europe.

– Neutre en émissions de CO2 –

Ces fermes urbaines ont reçu un accueil froid des agriculteurs ruraux, qui s’interrogent sur leur capacité à nourrir la planète et critiquent leur consommation d’électricité ou le prix de leurs produits.

Mais Anders Riemann met en avant les aspects écologiques de sa ferme, avec des produits cultivés au plus près des consommateurs et l’utilisation qui est faite de l’énergie verte.

«Une ferme verticale se caractérise par le fait de ne pas nuire à l’environnement, de recycler toute l’eau, les nutriments ou les engrais», explique Riemann, qui n’utilise pas de pesticides.

Au Danemark, leader européen des parcs éoliens, environ 40% de l’électricité provient de sources renouvelables.

«Dans notre cas, nous utilisons 100% de l’énergie produite par l’éolien, ce qui nous rend neutres en termes de CO2», ajoute l’agriculteur urbain.

Bien qu’il ne veuille pas révéler le montant de la facture d’électricité de Nordic Harvest, Riemann affirme que l’énergie provient de «certificats éoliens» enregistrés sur la bourse danoise de l’énergie.

Ces documents juridiques garantissent que «la quantité d’électricité consommée en un an équivaut à l’électricité produite par des éoliennes numérotées en mer», précise Riemann.

– Développement timide en Europe –

Les premières fermes verticales ont vu le jour il y a une dizaine d’années et ont été implantées surtout en Asie et aux États-Unis, où se trouve la plus grande ferme de ce type au monde. Mais l’idée commence à se développer timidement en Europe.

L’agriculture urbaine pourrait même permettre le reboisement des terres exploitées en monoculture, selon Riemann.

“Nous avons déplacé les forêts pour avoir des champs cultivés”, déplore-t-il, notant que désormais les agriculteurs comme lui peuvent apporter “une partie de la production alimentaire aux villes, où l’on peut cultiver sur des terres beaucoup plus petites et dans un espace optimisé en hauteur” .

Dans sa ferme, Riemann utilise un litre d’eau pour chaque kilo de masse végétale, soit 40 fois moins que dans la serre et 250 fois moins que dans le champ, dit-il.

Ses clients comprennent des services de restauration, des restaurants et même des supermarchés.

Selon une enquête menée par l’Union des agriculteurs, 95% des Danois sont prêts à changer leur comportement de consommation pour protéger l’environnement.

Pour Carl-Otto Ottosen, professeur d’agriculture à l’Université d’Aarhus, la start-up, qui se concentre sur une petite variété de produits, est encore anecdotique et ne menace pas les traditions agricoles du Danemark, où “il n’y a pas de problème De l’espace”.

«Cela fonctionne au Japon ou à Shanghai, où il n’y a pas d’espace pour se développer et où ils veulent des produits de qualité», dit-il.

Mais malgré ce que les sondages indiquent, Ottosen insiste sur le fait que les Danois ont toujours tendance à acheter en fonction du «prix, pas du goût».

Nordic Harvest assure qu’elle proposera sa production à des prix compétitifs, similaires à l’agriculture biologique.

L’entreprise “cherche à ce que les supermarchés puissent vendre leurs produits au même prix, approximativement, que les produits biologiques cultivés de manière conventionnelle”, dit-il.

