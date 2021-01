Un homme traverse la Bourse de Yangon (YSX) à Yangon, au Myanmar, le lundi 7 septembre. 3, 2018. Le Myanmar a attiré un peu plus de 30 milliards de dollars d’investissements directs étrangers depuis l’exercice 2014-15, Singapour en tête de la liste des investisseurs étrangers dans le pays avec 14,5 milliards de dollars, suivi de la Chine et de Hong Kong avec 7,1 milliards de dollars et 2,6 milliards de dollars des pays de l’Union européenne, selon les données fournies par la Direction des investissements et de l’administration des entreprises du Myanmar. Photographie: Taylor Weidman / Bloomberg

Amata Holding Pcl, exploitant d’hôtels et de spas, est sur le point de devenir la septième société à être cotée à la seule bourse du Myanmar alors que la bourse cherche à attirer davantage d’entreprises vers la plate-forme.

La société prévoit d’offrir un nombre non spécifié d’actions à des investisseurs nationaux et étrangers dans une cotation ciblée avant la fin de ce trimestre, a déclaré le président d’Amata, Win Aung, dans une interview. L’opérateur de marques d’hôtels de luxe telles qu’Amata et Awinka dans des destinations touristiques telles que Ngapali Beach, Bagan et Inle Lake, Amata utilisera le produit de la vente d’actions pour développer des hôtels économiques, a-t-il déclaré.

Amata, qui dispose d’un capital versé de 3,5 milliards de kyats (2,62 millions de dollars) et de 10,5 millions d’actions, n’a pas dit combien il levera sur la cotation, qui a été approuvée par la Securities and Exchange Commission du Myanmar. “Nous utiliserons le produit de cette liste pour développer des hôtels abordables car nous prévoyons d’ouvrir au moins quatre hôtels dans les trois prochaines années”, a déclaré Win Aung.

Amata sera la première d’au moins quatre sociétés à s’inscrire cette année à la toute jeune Bourse de Yangon, selon Thet Tun Oo, directeur général de la bourse. L’épidémie de Covid-19 a retardé les projets d’ouverture d’un tableau de pré-inscription, a-t-il déclaré.

La bourse est en pourparlers avec une trentaine de sociétés qui souhaitent s’inscrire sur la plate-forme et attendent au moins quatre titres au conseil, a déclaré Thet Tun Oo.