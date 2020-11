Le FIL de Guadalajara sera la capitale mondiale du livre 2022 (Photo: Cuartoscuro)

Cette édition du Salon international du livre (FIL) de Guadalajara est spécial, et pas seulement parce que virtuel, mais parce qu’il a reçu la reconnaissance du Capitale mondiale du livre 2022 par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

Par le biais du Ministère des relations extérieures (SRE) et du Secrétaire à la culture, le directeur général de l’Unesco, Audrey Azoulay, a publié la nouvelle que fait de la perle de Guadalajara la première ville mexicaine à recevoir une telle reconnaissance.

Dans un communiqué publié par les deux agences, il a été détaillé que la nomination confirme la relation étroite entre le Mexique et l’UNESCO, “Dont les valeurs et les objectifs en matière d’éducation et de culture sont les mêmes que celles de notre pays ».

La récupération des espaces publics; le lien social et la cohésion, à travers des ateliers de lecture et d’écriture pour les filles et les garçons; et le renforcement de l’identité du quartier grâce à des connexions intergénérationnelles, étaient les trois axes fondamentaux qui ont conduit Jalisco à être nommée Capitale mondiale du livre 2022.

Cette nomination confirme la relation étroite du Mexique avec l’Unesco (Photo: Cuartoscuro)

De même, l’accent mis par l’entité sur le rôle de lecture “comme outil de promotion de la culture de la paix”, a été un tournant pour le groupe d’experts qui compose le Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre pour la sélectionner pour la nomination.

En tant que capitale mondiale du livre, la ville de Guadalajara commencera l’année des célébrations au 23 avril 2022, avec des activités qui orientent les atouts culturels de la ville, y compris sa Foire internationale du livre de renommée mondiale, vers le prévention de la violence et transformation sociale.

Entre autres activités, le programme comprendra des événements reliant les théâtre, poésie et musique avec littérature; De même, il bénéficiera de la collaboration d’écrivains latino-américains hautement reconnus dans le monde entier.

Cette nomination intervient presque deux semaines après le président Andrés Manuel López Obrador a critiqué FIL et son directeur, Raúl Padilla López, après soi-disantet inviter des écrivains et intellectuels opposés à son gouvernement.

Andrés Manuel López Obrador a critiqué FIL et son directeur, Raúl Padilla López, pour avoir prétendument invité des écrivains et des intellectuels qui sont ses adversaires (Photo: Europa Press / Archive)

Selon le président fédéral, le gouverneur de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, entretient de bonnes relations avec le directeur de FIL. Les dernières éditions de la foire sont donc allées contre lui et son gouvernement.

“Regardez, le Salon du livre de Guadalajara, les derniers, dédiés contre nous, mais pas seulement, car ils amènent Vargas Llosa, là Aguilar Camín et tous, Krauze», A déclaré le Tabasco lors de la conférence du matin du 14 novembre.

Malgré les critiques du président, dirigées principalement contre Padilla, FIL est sorti en défendant l’espace comme lieu d’idées et de dialogue.

«Depuis plus de 30 ans, FIL est un ardent défenseur du livre. Comme le pluralisme, les libertés, la diversité et le droit de ne pas être d’accord. La Foire internationale du livre de Guadalajara réaffirme son attachement aux livres, aux idées et à ceux qui leur donnent vie: auteurs, éditeurs et lecteurs », ont-ils souligné dans un communiqué.

Malgré la pandémie, les critiques et la reconnaissance, FIL a augmenté cette année dans son édition virtuelle, qui a débuté ce samedi 28 novembre.

