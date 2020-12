Deux enfants (d) descendent d’un bateau après avoir traversé la rivière Wawa, qui a augmenté son débit en raison des fortes pluies et du passage de l’ouragan Eta, sur la côte nord des Caraïbes de Bilwi (Nicaragua). . / Jorge Torres / Archives

Managua, 19 décembre . .- Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) fournira une aide humanitaire aux enfants et adolescents du nord des Caraïbes du Nicaragua, qui ont survécu aux ouragans Eta et Iota en novembre dernier, avec 1,2 millions de dollars apportés par le Japon, a rapporté ce samedi le bureau de l’agence à Managua.

<< Avec le soutien du Gouvernement japonais, nous allons fournir une assistance pour l'accès, le stockage et le traitement de l'eau potable, à la fois dans les espaces communautaires, les écoles et les centres de santé, ainsi que dans les foyers, ce qui nous permettra d'atteindre 12 000 personnes. "a déclaré le représentant de l'UNICEF au Nicaragua, Antero Almeida de Pina, dans un communiqué.

Les données du gouvernement nicaraguayen indiquent qu’Eta et Iota, qui ont atteint la catégorie 4 de Saffir-Simpson sur un maximum de 5 les 3 et 16 novembre respectivement, ont causé des dommages de 742 millions de dollars et 21 morts, bien que d’autres organisations aient signalé un total de 28 décès.

Selon l’UNICEF, les cyclones ont également laissé “1,8 million de personnes ayant des besoins humanitaires,” exposés “environ trois millions de personnes”, avec “plus de 370 000 familles touchées par les inondations et les glissements de terrain, qui ont conduit à l’évacuation. 160 597 personnes, 59 964 réfugiés “.

L’assistance de l’UNICEF sera basée principalement dans environ 40 communautés des municipalités de Bilwi, Prinzapolka, Siuna et Waspam, toutes situées dans la région autonome des Caraïbes du Nord (RACN) du Nicaragua, la zone d’impact des deux ouragans.

Cet appui comprendra la réhabilitation des éviers et des toilettes dans les écoles et les centres de santé des communautés affectées, des activités pour guider les comportements positifs liés à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, ainsi que la promotion de la protection des enfants, a indiqué l’Unicef.

En outre, l’agence fournira du mobilier et du matériel pédagogique à 25 écoles, et la livraison de matériel scolaire à 5 000 élèves, pour garantir leur retour en classe.

L’Unicef ​​appuiera également le ministère de l’Éducation dans le renforcement des écoles, pour niveler l’apprentissage des élèves et «le développement des capacités des enseignants, pour la récupération psycho-émotionnelle des filles, des garçons et des adolescents».

La dévastation de l’Eta et de l’Iota a été classée comme l’une des pires catastrophes au Nicaragua depuis le passage des ouragans Mitch (1998) et Félix (2007).