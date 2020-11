Mère et fils dans le quartier El Muelle Bilwi, Puerto Cabezas, Nicaragua, le 5 novembre 2020. . / Unicef ​​/ un0360925 / g mez / afp-s

Panama, 19 novembre . .- L’Unicef ​​a estimé ce jeudi qu’il est essentiel d’éviter une crise sanitaire en Amérique centrale qui s’ajoute à celle du covid, en raison du manque d’accès à l’eau potable pour des milliers de personnes après le passage de deux puissants ouragans et a demandé que 46,2 millions de dollars soient alloués d’urgence pour aider plus de 640 000 personnes touchées.

De nombreuses familles qui ont tout perdu, d’abord à cause de la fureur de l’ouragan Eta puis à cause de Iota, n’ont pas accès à l’eau potable, aussi bien dans leurs communautés dévastées, où il y a des eaux stagnantes après la tempête, que dans les abris où elles ont été. prise, a déclaré à . le responsable régional de la communication de l’Unicef, Laurent Duvillier.

«S’il y a de l’eau stagnante mais pas d’eau potable, le risque que nous ayons une nouvelle épidémie qui s’ajoute à la pandémie de covid-19 est très élevé. Autrement dit, ce serait une triple tempête: l’ouragan, le covid et de nouvelles épidémies de maladies C’est ce que nous devons éviter, une triple tempête », a déclaré le responsable de l’ONU.

Déjà «les premiers cas de paludisme et d’hépatite ont été signalés dans plusieurs refuges, ce qui montre le risque sanitaire», a ajouté Duvillier.

“Les enfants et les adolescents qui ont survécu aux deux ouragans risquent désormais de mourir de maladies d’origine hydrique et d’autres maladies infectieuses”, a déclaré le directeur régional de l’Unicef ​​pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Bernt Aasen, dans un communiqué.

Des milliers de personnes restent dans des abris après le passage ce novembre d’Eta et Iota, qui a fait au moins deux cents morts, disparu et de graves dommages aux infrastructures et à l’agriculture dans les pays d’Amérique centrale, une région historiquement pauvre déjà économiquement et socialement déprimée. pour la nouvelle pandémie de coronavirus.

BESOIN URGENT DE RESSOURCES POUR PRENDRE SOIN DES PERSONNES AFFECTÉES

L’Unicef ​​a indiqué ce jeudi que quelque 4,6 millions de personnes, dont 1,8 million de mineurs, avaient été affectées en Amérique centrale par l’Eta, ce qui laissait “d’immenses besoins et qui continueront très probablement d’augmenter après Iota”, a déclaré le responsable de cette agence. de l’ONU.

D’où la nécessité “urgente” pour l’UNICEF d’obtenir 42,6 millions de dollars “pour couvrir les besoins humanitaires les plus critiques de plus de 646 000 personnes, dont 327 000 enfants, régulièrement touchées par les inondations et les glissements de terrain au Honduras, au Nicaragua, Guatemala et Belize “.

Les ressources seront utilisées pour apporter des fournitures vitales et des services de base aux abris et aux communautés dans les zones les plus touchées de ces quatre pays, a déclaré l’organe des Nations Unies dans un communiqué.

Les 42,6 millions de dollars “ne sont qu’un chiffre initial, car ce que nous constatons, c’est que nos équipes sur le terrain découvrent toujours de plus en plus de besoins. Il y a encore des zones totalement déconnectées”, a déclaré le responsable de l’ONU.

“Pour le moment, les ressources dont nous disposons pour fournir une aide humanitaire ne nous suffisent pas, et si nous ne le faisons pas rapidement, il y a des enfants qui courent le risque de mourir de maladies évitables et ce serait une triple tempête”, a-t-il prévenu.

Duvillier a appelé «la diaspora latino-américaine aux États-Unis, en Europe» à soutenir l’UNICEF avec la «garantie que l’argent va à ceux qui en ont le plus besoin, en particulier les enfants et les mères, qui se considèrent comme les les plus nécessiteux et vulnérables en ce moment. ”

Également au secteur privé, qui peut jouer un rôle très important moins dans les dons logistiques et matériels, car en fin de compte “cela coûte plus cher de les mobiliser et le plus efficace est de fournir une assistance qui nous permet d’acheter ce dont les pays ont besoin pour aider les familles touchées et les plus touchées “.

Il y a deux semaines, les équipes de l’Unicef ​​et leurs partenaires en Amérique centrale ont immédiatement commencé à fournir des fournitures vitales et un soutien humanitaire aux familles les plus nécessiteuses du Honduras, du Nicaragua, du Guatemala et du Belize, a indiqué l’agence.