Un agriculteur chevauchant son tracteur / lance

Dans le cas de l’Union européenne, les importations pénalisées ne représentent que 13% du total des achats aux États-Unis et dans le cas de l’Espagne, 5%.

L’Union des syndicats d’agriculteurs et d’éleveurs considère que les tarifs de l’Union européenne aux États-Unis auraient pu être “plus forts” pour inclure des produits presque minoritaires.

Plus précisément, Unión de Uniones a expliqué que dans le règlement qui impose des sanctions tarifaires aux États-Unis pour l’affaire Boeing, des droits supplémentaires sont appliqués à un total de 141 produits américains, dont 77 peuvent être considérés comme agricoles ou liés au secteur. (produits agricoles, plats préparés, boissons alcoolisées ou machines agricoles entre autres).

Selon les données de Datacomex auxquelles l’organisation se fait l’écho, les importations de l’Union européenne de ces produits, agricoles et non agricoles, en provenance des États-Unis en 2019 se sont élevées à 15998 millions d’euros (764 millions d’euros dans le cas de l’Espagne ), qui représentent respectivement 5,5% et 5,8% de la valeur totale des importations en provenance des États-Unis.

En ce qui concerne l’agroalimentaire, les produits agricoles américains ne représentent que 9% des importations concernées. Parmi ceux qui font l’objet de sanctions, ceux qui sont les plus importés dans l’Union européenne sont le rhum, le tabac déveiné, les tracteurs agricoles, les préparations alimentaires, les patates douces et les arachides, tous avec des importations supérieures à 100 millions d’euros en 2019.

Dans le cas de l’Espagne, selon l’organisation agraire, les produits agricoles les plus importés concernés sont les tracteurs agricoles, les différents types de fromages, les arachides et les préparations pour sauces, avec des importations supérieures à 5 millions d’euros en 2019, chacun d’eux.

L’organisation considère que si les tarifs imposés par les États-Unis en novembre 2019 “ont fait du mal et attaqué” de grandes exportations de l’Union européenne vers ce pays, telles que l’huile d’olive, les fromages, les vins ou les olives de tableau, ceux imposés par l’Union européenne s’opposent aux exportations minoritaires.

En Espagne, les principaux secteurs agricoles touchés par les tarifs américains imposés en novembre 2019 ont exporté pour une valeur de plus de 600 millions d’euros, tandis que le total des produits agricoles des États-Unis touchés par les nouveaux tarifs de l’Union européenne importés en Espagne, ils le font pour une valeur de seulement 69,9 millions d’euros.

Pour cette raison, Unión de Uniones a regretté que d’autres produits qui sont importés en plus grand volume et sont des “concurrents féroces” avec les produits locaux respectifs, tels que les noix, et en particulier les amandes, n’ont pas été inclus dans la liste. ou du bœuf.

