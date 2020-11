La députée pro-démocratie Claudia Mo brandit un parapluie jaune, le symbole du mouvement Occupy Central, et sa lettre de démission après que quatre législateurs pan-démocratiques ont été disqualifiés lorsque la Chine a adopté une nouvelle résolution à Hong Kong, Chine, le 12 novembre 2020. REUTERS / Tyrone Siu)

L’Union européenne a exigé ce jeudi l’annulation du nouveau règlement qui permet aux autorités de Hong Kong de disqualifier les législateurs critiques, et a signalé un “coup dur porté au pluralisme politique “ dans ce territoire semi-autonome de la Chine.

Au réveillon, quatre députés critiques de la Chine ont été expulsés de leurs sièges par cette nouvelle réglementation accordée par le géant asiatique aux autorités locales. Peu de temps après les autres législateurs pro-démocratie ils ont démissionné en signe de protestation.

le Le Conseil législatif de Hong Kong s’est réuni jeudi sans la présence des députés de l’opposition.

Dans une note officielle, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a noté que le pouvoir de disqualifier les législateurs critiquant la Chine représente un attaque contre l’autonomie de Hong Kong protégée en vertu du principe «Un pays, deux systèmes».

“Nous appelons à l’annulation immédiate de ces décisions par les autorités de Pékin et du gouvernement de Hong Kong, ainsi qu’à la réintégration immédiate des membres du Conseil législatif.”Borrell a noté dans sa note.

C’est, a souligné Borrell, un “Décision arbitraire” de la Chine.

Le président chinois Xi Jinping. (. / JODSON ALVES)

Le Royaume-Uni envisagera des sanctions

De même, la Grande-Bretagne a déclaré jeudi que la Chine avait violé son principal traité bilatéral sur Hong Kong en imposant les nouvelles règles pour disqualifier les législateurs, avertissant que envisagerait des sanctions dans le cadre de sa réponse.

“L’imposition par Pékin de nouvelles règles pour disqualifier les législateurs élus à Hong Kong constitue une violation flagrante de la Déclaration conjointe sino-britannique juridiquement contraignante”, dit le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab.

L’autonomie de Hong Kong était garantie par l’accord inscrit dans la déclaration conjointe anglo-sino de 1984 signée par le Premier ministre chinois de l’époque. Zhao Ziyang et le Premier ministre britannique Margaret Thatcher.

“La Chine a une fois de plus rompu ses promesses et sapé le haut degré d’autonomie de Hong Kong”, Dit Raab.

Les législateurs pro-démocratie Wu Chi-wai, Andrew Wan et Lam Cheuk-ting saluent les médias après avoir remis leurs lettres de démission (REUTERS / Tyrone Siu)

La Grande-Bretagne a convoqué l’ambassadeur de Chine, Liu Xiaoming, pour exprimer leur profonde inquiétude et le député de Raab, Nigel Adams, il a déclaré au Parlement qu’il envisageait d’éventuelles sanctions contre des individus pour les actions de la Chine.

“Nous continuerons d’envisager des nominations dans le cadre de notre régime de sanctions de type Magnitsky.”a déclaré Adams, le ministre britannique de l’Asie. Les législateurs ont demandé si la Grande-Bretagne sanctionnerait le directeur général de Hong Kong, Carrie Lam.

Adams a déclaré qu’il ne serait pas utile de spéculer sur les noms à ce stade. L’ambassade de Chine n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les États-Unis ont également menacé mercredi Chine avec nouvelles sanctions pour avoir “violé de manière flagrante” l’autonomie de l’ancienne colonie britannique.

Pour sa part, La Chine refuse de restreindre les droits et libertés sur la place financière mondiale, mais les autorités de Hong Kong et de Pékin sont rapidement allées supprimer la dissidence après que des manifestations anti-gouvernementales aient éclaté en juin de l’année dernière et plongé la ville dans une crise.

Les manifestations en faveur de la démocratie ont été réprimées par les responsables de la sécurité du régime chinois sur l’île (REUTERS / Tyrone Siu)

La Grande-Bretagne considère désormais que la Chine a violé la déclaration commune à trois reprises, y compris la législation de Hong Kong sur la sécurité nationale introduite cette année.

“Le Royaume-Uni défendra le peuple de Hong Kong et dénoncera les violations de ses droits et libertés”, Dit Raab. “Avec nos partenaires internationaux, nous ferons en sorte que la Chine s’acquitte de ses obligations qu’elle a librement assumées en vertu du droit international.”

La loi sur la sécurité nationale punit ce que la Chine définit au sens large comme la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères avec jusqu’à la prison à vie.

Les militants des droits humains et les défenseurs craignent que cela n’écrase les libertés, y compris la liberté de protestation et un pouvoir judiciaire indépendant. Ses partisans disent que cela apportera la stabilité après les manifestations antigouvernementales et anti-chinoises de l’année dernière.

(Avec des informations de . et de l’.)

