L’Union européenne et le Royaume-Uni se sont mis d’accord ce dimanche poursuivre les négociations à Bruxelles pour tenter de parvenir à un accord sur la relation commerciale post-Brexit, malgré la proximité des Date limite du 31 décembre.

Dans une déclaration commune, le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, Ils jugeaient «responsable» d’insister jusqu’au bout dans les négociations, malgré la persistance des désaccords, et pour cette raison ils ont chargé leurs équipes de «poursuivre le dialogue».

Von Der Leyen a déclaré avoir discuté des problèmes qui restent à résoudre et expliqué: «Malgré l’épuisement après presque un an de négociation, malgré les délais qui ont expiré à maintes reprises, Nous croyons tous les deux qu’il est responsable de faire un effort supplémentaire. Les négociations se poursuivront ici à Bruxelles».

Les négociateurs de l’UE, Michel Barnier, et du Royaume-Uni, David Frost, se sont déjà rencontrés peu après l’aube pour tenter de trouver un terrain d’entente. Mais Pour l’instant, Londres n’a pas cédé dans son insistance à commercer avec le bloc des 27 nations avec le moins de restrictions possible, et l’UE ne bouge pas sur sa demande d’accepter le commerce uniquement si le Royaume-Uni respecte les règles du bloc..

Si 2021 débute sans un tel accord, les relations commerciales entre l’UE et le Royaume-Uni seront régies par les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Von der Leyen et Johnson ont tous deux clairement indiqué dans leurs déclarations de cette semaine qu’ils avaient du mal à parvenir à un accord en 2020. Ce dimanche, le Premier ministre britannique a insisté: «Je dois réitérer que très probablement maintenant, bien sûr, nous devrions préparer à (couper définitivement les liens avec l’UE à la fin du mois en) les termes de l’Organisation mondiale du commerce »,.

Le président de la CE a déclaré que Il existe «des différences fondamentales entre Londres et Bruxelles sur les trois points clés des négociations: la pêche, la concurrence loyale entre les entreprises européennes et britanniques, et le mécanisme de résolution des différends sur l’hypothétique pacte.. En fait, la CE a présenté jeudi des mesures d’urgence pour le secteur de la pêche, les liaisons et la sécurité aérienne et le trafic routier.

Londres a admis qu’il est probable un départ chaotique entraîne des embouteillages dans les ports britanniques, des pénuries temporaires de certains produits et des hausses de prix des aliments de base. Des tarifs s’appliqueront à de nombreux produits britanniques, dont un de 10% sur les voitures et un autre de plus de 40% sur l’agneau. Pourtant, Johnson a déclaré que le pays “prospérera énormément” à ces conditions.

L’UE craint que le Royaume-Uni abaisse les normes sociales et environnementales et injecte de l’argent de l’État dans l’industrie britannique, devenant un rival avec peu de réglementation économique au seuil de l’UE, exigeant des garanties strictes de concurrence en échange de l’accès à ses marchés.

Pour sa part, le gouvernement britannique affirme que l’UE essaie de les lier indéfiniment aux règles et réglementations communautaires, au lieu de les traiter comme un pays indépendant. La presse tabloïd britannique belligérante a exhorté Johnson à rester sur ses positions et a évoqué la possibilité que des navires de la Marine patrouillent dans les eaux britanniques pour empêcher l’entrée de navires européens.

