Moins d’une semaine après que l’Union européenne (UE) a autorisé l’utilisation du vaccin des laboratoires Pfizer et BioNTech, des pays comme l’Italie et l’Espagne ont commencé dimanche à vacciner leur population contre le coronavirus, qui a déjà infecté au moins 80 millions de personnes dans le monde et cela a coûté la vie à 1,76.

“Cela ne fait rien, rien (…) merci beaucoup”, a déclaré Araceli Hidalgo Sánchez, une petite femme de 96 ans, qui est devenue la première femme espagnole à recevoir l’injection tant attendue, dans une maison de retraite pour personnes âgées en Guadalajara (centre).

Après elle, Mónica Tapias, infirmière auxiliaire dans cette même résidence, a été la deuxième espagnole à se faire vacciner. “Ce que nous voulons, c’est que la majorité des gens se fasse vacciner”, a-t-il déclaré aux caméras.

Les autorités espagnoles espèrent avoir vacciné entre 15 et 20 millions de personnes en juin 2021, sur une population de 47 millions.

L’Espagne a été l’un des pays d’Europe les plus durement touchés par la pandémie, avec 50 000 décès et plus de 1,8 million de cas, selon les chiffres du ministère de la Santé.

“Aujourd’hui Araceli et Mónica représentent une nouvelle étape pleine d’espoir. Une journée d’excitation et de confiance”, a déclaré sur Twitter le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, promettant que le processus de vaccination sera “rapide, solvable et juste”.

À peu près à la même époque, en Italie, l’infirmière Claudia Alivernini et Maria Rosaria Capobianchi, directrice d’un laboratoire de virologie à l’hôpital Spallanzani de Rome, ont été les premières à recevoir le vaccin dans le pays.

C’est “un geste petit mais fondamental pour nous tous”, a déclaré Alivernini. «Je le pense du fond du cœur: faisons-nous vacciner. Pour nous-mêmes, pour nos proches et pour la société», a-t-il ajouté.

En Italie, la vaccination généralisée commencera le 8 janvier, date à laquelle 470 000 doses par semaine arriveront dans le pays. L’Italie est le pays de l’Union européenne le plus touché par la pandémie, avec plus de 71 000 morts, et a dû décréter d’importantes mesures de confinement avant Noël.

À des milliers de kilomètres de Bucarest, l’infirmière roumaine de 26 ans Mihaela Anghel, la première à traiter un patient atteint du COVID-19 en février dans le pays, a été la première à être vaccinée.

Les premières doses du vaccin Pfizer / BioNTech sont arrivées dans les pays membres de l’UE ce week-end, escortées par les forces de sécurité. L’Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie ont déjà vacciné certaines personnes samedi. L’Europe est, numériquement, la région du monde la plus touchée par cette pandémie et a déjà dépassé 25 millions de cas et 546 000 décès.

– Plus de cas de la nouvelle souche –

Avant l’UE, de nombreux pays ont commencé à vacciner contre le coronavirus, à commencer par la Chine, qui a fait les premières injections en été (boréal). En décembre, la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la Suisse, le Mexique, le Costa Rica et le Chili ont suivi.

Parallèlement à la vaccination, de plus en plus de pays détectent des cas de la nouvelle souche de coronavirus, peut-être plus contagieuse, découverte initialement au Royaume-Uni.

Le Canada, l’Italie, la Suède, l’Espagne et le Japon ont signalé des infections de cette variante au cours des dernières heures, après la France, l’Allemagne, le Liban et le Danemark.

Selon une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, l’école londonienne de médecine tropicale et d’hygiène, cette nouvelle variante est entre «50% à 74%» plus contagieuse, il est donc à craindre que 2021 n’entraîne plus d’hospitalisations et décès de covid-19 que 2020 si les moyens ne sont pas mis.

Après avoir confirmé cette mutation, qui n’est détectée que si la séquence du génome du virus est analysée après un test PCR, de nombreux pays ont fermé leurs portes au Royaume-Uni et certains maintiennent ces restrictions sur leurs liaisons aériennes, maritimes ou terrestres.

Ce dimanche, le Japon a décidé d’interdire toute arrivée d’étrangers non résidents du lundi jusqu’à fin janvier.

– Retour des restrictions –

Ce week-end, plusieurs pays ont rétabli des restrictions, comme l’Autriche, qui a confiné sa population ce samedi jusqu’au 24 janvier, ou Israël, qui a entamé un confinement sévère, le troisième, ce dimanche.

Plusieurs millions de personnes ont été confinées au Royaume-Uni avant Noël, principalement dans le sud de l’Angleterre, en raison de la nouvelle souche du virus.

À l’échelle mondiale, les États-Unis restent le pays le plus touché par la maladie, à la fois en termes de décès (331 916) et d’infections (18 945 149). Le président élu Joe Biden a averti que si le président sortant Donald Trump ne signait pas l’énorme plan de relance économique approuvé par le Congrès, d’une valeur de 900 milliards de dollars, il pourrait y avoir des «conséquences dévastatrices» pour des millions de citoyens.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, où l’on dénombre plus de 496 000 décès et 15 millions d’infections, le Mexique a reçu samedi un deuxième envoi contenant 42 900 doses de vaccins Pfizer / BioNTech.

En Argentine, la campagne de vaccination débutera mardi, avec 300 000 doses du vaccin Spoutnik V du laboratoire russe Gamelaya. C’est le premier pays d’Amérique latine à autoriser ce vaccin. L’Argentine a également approuvé la formule Pfizer / BioNTech.

Dans une vidéo diffusée à l’occasion de la première Journée internationale de préparation aux épidémies, célébrée ce dimanche, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que le coronavirus ne serait pas la dernière pandémie et a rappelé que tout progrès sera petit si les comportements ne sont pas modifiés pour réduire le réchauffement climatique et promouvoir le bien-être animal.

“On dépense de l’argent quand la crise éclate, mais quand elle est finie, on oublie et on ne fait rien pour empêcher la suivante. C’est le danger des comportements à court terme”, a-t-il déploré.

fraises-bl / zm