Javier Romero Ogaza, neurologue et neuroradiologue, directeur du RH Ackerman Neurovascular Laboratory au Massachusetts General Hospital, États-Unis, et professeur à la Harvard University School of Medicine, a participé au Forum «Law and Neurosciences: relation et impact sur the Criminal Process », qui s’est tenue dans l’auditorium Zenú de l’Université de Sinú-Elías Bechara Zainúm. Gracieuseté: Universidad del Sinú.

L’Université Harvard, à Boston, aux États-Unis, a décerné le prix ‘Ernesto González’ au neurologue, originaire de Montería Javier Romero Ogaza, pour son travail avec la Fondation Neacol, qui soutient les familles colombiennes à faible revenu. Le prix a été soutenu par le Massachusetts General Hospital, où Romero Ogaza est directeur du département de neuro-radiologie. La sélection pour ce prix est effectuée chaque année par un groupe de bénévoles connu sous le nom de Comité des initiatives latino-américaines.

En dialogue avec El Heraldo, le neurologue de Cordoue assuré qu’il est gratifiant de pouvoir aider les autres. Avec vos contributions, espère profiter aux jeunes qui n’ont pas eu beaucoup d’opportunités. Il a également souligné que, lorsque cela est possible, il vient en Colombie pour partager avec sa famille, car il mène des campagnes sociales pour la communauté vulnérable.

Romero Ogaza a 51 ans et a consacré près de la moitié de sa vie à l’étude scientifique du cerveau. «En effet, de nombreuses études indiquent que la gratification génère des stimulations cérébrales, ce qui active un circuit de dopamine qui produit de l’euphorie», A expliqué le scientifique à El Heraldo.

Son fort désir d’aider la Colombie, malgré sa vie à l’étranger, a conduit le neurologue de Cordoue et un groupe de collaborateurs à créer la Fondation Neacol. «Je tiens à souligner ce fait parce que même s’il s’agit d’un prix individuel, il C’est une réalisation de nombreuses personnes avec lesquelles nous avons pu avoir un impact sur la vie de 11000 enfants“, il a souligné.

Pour Romero Ogaza, le cas le plus choquant était celui d’un enfant du quartier El Pozón, à Carthagène. «Un garçon talentueux au violon, avec une étincelle que l’on voit dans tous les coins de la Colombie, en particulier sur la côte caraïbe. Une intelligence inexploitée », a-t-il assuré. Avec l’aide de la Fondation Neacol, le jeune homme talentueux était à Boston et a joué son instrument devant le chef de la Symphonie de Berlin, qui a été impressionné par son talent.

Là, le neurologue de Cordoue s’est rendu compte qu’il fallait promouvoir le talent des Colombiens. La jeune Carthagène, de nos jours, vit de la musique malgré son appartenance à un quartier en proie à la violence, a-t-il souligné. Cette success story est l’une des nombreuses qui ont été rendues possibles grâce à Romero Ogaza.

La population bénéficiaire est située dans des villes telles que Bogotá, Medellín et Cordoue. C’est toute une gamme de projets promus par la fondation: promotion des valeurs à travers le football, petits-déjeuners pour mères célibataires déplacées par la violence, repas pour les familles tuées par la pandémie, entre autres.

Il a assuré que l’inspiration était sa mère, Zoila Ogaza, bénévole pour la Ligue contre le cancer. “Voir cette dédicace et cette consécration m’a vraiment donné l’impulsion pour pouvoir aider nos semblables». Sa passion, en revanche, a été acquise par l’un de ses oncles, qui est également médecin.

Ses travaux de recherche les plus récents ont permis de découvrir la méthode de prévention de la mort par accident vasculaire cérébral. Il a également assuré que l’objectif était d’amener cette technologie en Amérique latine.

En 2015, le Dr Romero a également été reconnu par Harvard, mais cette fois, comme le meilleur professeur de l’université.