AztraZeneca et l’Université d’Oxford ont expliqué plus de détails sur l’erreur de fabrication qui a soulevé des doutes sur les résultats préliminaires de son vaccin expérimental contre COVID-19.

Une déclaration décrivant l’erreur est intervenue quelques jours après que l’entreprise et l’université ont déclaré que les doses étaient “très efficaces” et Ils n’ont pas mentionné la raison pour laquelle certains des participants aux essais cliniques n’ont pas reçu la quantité attendue de vaccin lors de la première des deux injections.

Dans un résultat surprenant, le groupe de volontaires qui ont reçu la dose la plus faible a apparemment obtenu une bien meilleure protection que ceux qui ont reçu les deux doses complètes.

Dans le groupe recevant la dose la plus faible, a noté AstraZeneca, le vaccin semble être efficace à 90%. Dans le groupe à dose complète, il semblait être de 62%. En combinaison, a déclaré le pharmacien, le vaccin avait une efficacité apparente de 70%. Mais la manière dont les entreprises ont réalisé et rendu compte des résultats a soulevé des questions de la part de certains experts.

Les résultats partiels publiés lundi sont basés sur des essais approfondis actuellement en cours au Royaume-Uni et au Brésil dans le but de déterminer la dose optimale du vaccin, ainsi que d’examiner sa sécurité et son efficacité. Diverses combinaisons et doses ont été testées chez les volontaires. Les résultats ont été comparés à ceux de groupes ayant reçu un vaccin contre la méningite ou une solution saline.

Les chercheurs avaient-ils l’intention de fournir une demi-dose?

Avant de commencer leurs recherches, les scientifiques précisent toutes les étapes à suivre et comment ils analyseront les résultats. Tout changement dans ce protocole peut mettre les résultats en doute.

Dans une déclaration publiée mercredi, L’Université d’Oxford a déclaré que certains des flacons utilisés pendant l’essai n’avaient pas la concentration appropriée du vaccin, de sorte que certains volontaires ont reçu des demi-doses.. L’université a déclaré qu’elle avait discuté du problème avec les régulateurs et avait accepté de terminer l’essai avancé avec deux groupes. Le problème de fabrication a été résolu, selon le texte.

Et ces résultats?

Les experts disent que le nombre relativement faible de personnes dans le groupe à faible dose rend difficile de savoir si l’efficacité qui a été enregistrée dans le groupe est réelle ou une bizarrerie statistique.. Environ 2741 personnes ont reçu une demi-dose du vaccin, suivie d’une dose complète lors de la deuxième injection, a déclaré AstraZeneca. Au total, 8 895 personnes ont reçu les deux doses complètes.

Autre facteur: aucune des personnes du groupe à faible dose n’avait plus de 55 ans. Les personnes plus jeunes ont tendance à avoir une réponse immunitaire plus forte que les personnes âgées, il se peut donc que la jeunesse des participants du groupe à faible dose soit la raison des résultats favorables, et pas tant le volume de la dose.

Un autre point de confusion découle de la décision de mettre en commun les résultats de deux groupes de participants qui ont reçu des doses différentes pour atteindre une efficacité moyenne de 70%, a déclaré David Salisbury, membre du programme de santé mondiale du groupe de réflexion Chatham. Maison.

“Vous prenez deux études dans lesquelles différentes doses ont été utilisées et un composé est présenté (avec des résultats mitigés) qui ne représente aucune dose”, a-t-il déclaré à propos de la figure. “Je pense que beaucoup de gens n’ont pas aimé cette procédure.”

Pourquoi une dose plus faible serait-elle plus efficace?

Les chercheurs d’Oxford disent qu’ils ne sont pas sûrs et s’efforcent de découvrir pourquoi.

Sarah Gilbert, l’une des scientifiques d’Oxford à la tête de la recherche, a déclaré que la réponse peut être liée à l’administration de la dose exacte de vaccin pour obtenir la meilleure réponse immunitaire.

«Je pense que le montant que vous voulez est comme dans l’histoire de« Boucle d’or », ni trop ni trop peu. L’administration d’une dose très élevée pourrait également générer une réponse de faible qualité », a-t-il déclaré. “Donc, vous voulez le bon montant et c’est un peu hasardeux lorsque vous essayez d’aller vite pour obtenir cette parfaite première fois.”

Quelles sont les prochaines étapes?

Les détails des résultats de l’essai seront publiés dans des revues médicales et communiqués aux régulateurs britanniques afin qu’ils puissent décider de l’autorisation de distribution du vaccin.. Ces rapports comprendront une analyse détaillée qui comprendra des informations démographiques et autres sur les personnes qui sont tombées malades dans chaque groupe, et fourniront une image plus complète de l’efficacité du vaccin.

Moncef Slaui, qui dirige le programme américain contre le coronavirus Opération Speed ​​Warp, a déclaré mardi lors d’une conférence téléphonique que les autorités américaines tentaient de déterminer la réponse immunitaire générée par le vaccin et pourraient décider de modifier l’étude d’AstraZeneca aux États-Unis pour y inclure une demi-dose.

“Mais nous voulons que ce soit basé sur les données et la science”, a-t-il déclaré.

