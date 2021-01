Iván Velásquez (.)

Ce 13 janvier et via son compte Twitter, le magistrat adjoint de la Cour suprême de justice entre 2007 et 2009, Iván Velásquez Gómez, a indiqué que l’Unité de protection nationale (UNP) avait décidé de cesser la protection. après avoir été illégalement persécuté dans le gouvernement d’Álvaro Uribe Vélez.

«Aujourd’hui, 13 janvier, l’UNP m’a notifié une résolution du 21 novembre, signée par son directeur Alfonso Campo, dans laquelle la protection est condamnée à cesser, malgré le fait que les mesures conservatoires accordées par la CIDH en notre faveur sont toujours en vigueur. »A écrit l’ancien magistrat.

Il a également rappelé que, le 8 octobre, la présidence, se conformant à une ordonnance du tribunal, il a présenté des excuses publiques “pour la persécution dont nous avons été victimes par le gouvernement d’Álvaro Uribe ».

Le pardon d’Iván Velásquez

L’acte était dû au respect d’une décision de deuxième instance du tribunal de Cundinamarca, qui a condamné le défunt Département administratif de la sécurité (DAS) et le Département administratif de la présidence (Dapre) pour les «coups» illégaux dont Velázquez a été victime lorsqu’il était assistant de la Cour suprême de justice entre 2007 et 2009.

Dans l’acte officié de la maison de Nariño, le directeur de l’Agence juridique de l’État, Camilo Gómez, a déclaré: «Je veux commencer ces mots en reconnaissant que l’État colombien avait tort, et je présente à M. Iván Velázquez Gómez, mes excuses les plus sincères l’engagement ferme que des cas comme celui-ci ne se répètent pas. Une situation qui n’aurait jamais dû se produire ».

Le directeur de l’Agence a également mentionné lors de l’événement, où se trouvaient Velázquez Gómez et sa famille, que l’État était conscient de l’importance de renforcer les relations avec la société par la légalité, la vérité et le respect des droits de l’homme.

De même, il a mentionné que l’État avait violé sa réputation, sa vie privée et son honneur, et a précisé que nul ne peut être soumis en raison de l’affection et de l’incertitude générées par la persécution par des agents du même État.

“Il est tout à fait exact que le tribunal administratif de Cundinamarca indique que ces activités de renseignement ont des répercussions directes sur le droit fondamental à la vie privée d’Iván Velázquez Gómez et de toute sa famille, sans qu’il y ait de raison légitime et légale entre 2007 et 2009” .

Selon un rapport de la Nuevo Arco Iris Corporation (CNAI), 101 politiciens régionaux ont été poursuivis pour relations avec les paramilitaires et 91 membres du Congrès, dont 79% de tous les cas faisaient partie de la coalition gouvernementale d’Álvaro Uribe.

À son tour, le directeur de l’Agence juridique de l’État a mentionné que les suivis ont été organisés par la directrice de DAS María del Pilar Hurtado, condamnée à 14 ans pour le crime de violation des communications entre autres, et les directeurs adjoints du renseignement et des opérations de ce entité.

Ceux-ci «utilisaient les ressources de l’entité dont ils avaient la charge, entérinaient les procédures de l’agent chargé de leur exécution et recevaient des rapports sur les informations obtenues puis les envoyaient à la Présidence de la République. Ces actions sont répréhensibles et malheureuses pour un système démocratique comme le nôtre, elles brouillent nos principes constitutionnels et déshonorent les entités qui ont la ferme mission d’exercer la justice ».

Enfin, Camilo Gómez, a mentionné qu’ils s’étaient engagés envers Iván Velásquez et sa famille à ne pas répéter ces actes et a assuré que les autorités sont là pour protéger les citoyens et ne pas «violer leur réputation, leur honneur et leur vie privée. La vie privée de chaque personne est étroitement liée à la dignité et rien ne justifie sa violation ».

En revanche, le directeur administratif de la présidence, Diego Molano, dans un discours plus court et moins explicite, a également présenté ses excuses à l’ancien magistrat et à sa famille et a déclaré que << Au service administratif de la Présidence de la République, nous nous engageons à bâtir un pays de légalité, un pays qui garantit l'équité et dans lequel des garanties sont fournies pour le plein exercice des droits et devoirs par tous Colombiens ".