La journaliste et Lala Bruzoni (Photo: Instagram @jpvarsky)

«Lupe et Lala sont splendides. Le bébé est né à 13 h 55. Il mesure 47. Il pesait 2 kilos 750 grammes “, lui dit-il Juan Pablo Varsky à Télé-exposition pour confirmer la grande nouvelle qui circulait sur les réseaux sociaux depuis l’après-midi. Journaliste CNN Radio AM 950 –Qui accueille La Tarde de CNN de 16 à 18– et CNN en espagnol a célébré l’arrivée de la fille, qui est sa troisième fille, après deux garçons Valentin (10) et Benjamin (16). Alors que sa femme, Lala Bruzoni est également la mère de Juana (15), Felipe (12) et Isabel (7), le résultat d’une relation antérieure.

Lupe Varsky Bruzoni (Photo: Instagram @jpvarsky)

Comme il s’est passé dès le premier moment, le bébé est né dans le Sanatorio La Trinidad de San Isidro et l’accouchement s’est fait par césarienne. «Nous sommes tous très excités et heureux. Nos enfants l’ont vu sur des photos et des vidéos. Je n’ai pas grand-chose à dire … Le dictionnaire est trop petit pour tant d’émotion et tant de joie “a ajouté le journaliste, qui au milieu d’une pandémie de Covid-19 ne peut pas obliger toute la famille à se rendre dans la salle du sanatorium où sa femme se remet d’une opération.

Quand la diplômée en sciences de la communication était enceinte (Photo: Instagram @jpvarsky)

Marié à Bruzoni depuis octobre 2017, le chauffeur a souligné que ce qui se passait dans son clan était “tout un événement” et a remercié les signes d’affection qu’il a reçus des personnes qui le suivent. De plus, un moment avant de télécharger la première photo de sa fille sur les réseaux, il a expliqué: «Nous ne partageons toujours pas de photos de Lupe sur les réseaux sociaux parce que nous voulions d’abord que la famille et les amis la voient. Nous ne voulions pas aller dans l’autre sens. Nous choisissons que les plus proches de nous s’informent directement auprès de nous ».

Le mariage, en octobre 2017 (Photo: Instagram @jpvarsky)

La nouvelle de la grossesse était venue de la bouche de Juan Pablo lui-même à la fin du mois de juillet de l’année dernière. C’était dans le passage radio entre le programme qui précède le vôtre. Ils disent que le jour où il a voulu partager la nouvelle, il était particulièrement excité. «Il a huit semaines et jeudi nous avons eu la première échographie. Nous l’avons gardé secret pendant quelques jours, même si j’ai découvert plus tard qu’elle en avait parlé à des amis et à ses sœurs. Le samedi, nous avons pris un repas entre nous sept et nous l’avons dit aux garçons. C’est une joie immense et une grande émotion, nous sommes tous heureux», A-t-il assuré à l’époque à la joie de ses collaborateurs.

Le Varsky Bruzoni, famille assemblée (Photo: Instagram @jpvarsky)

Alors que, par rapport à sa grande famille assemblée avec laquelle il était armé Lala, réalisatrice de The Gelatina –une page sur la santé avec une vague holistique–, à l’époque un ¡Hola! Elle lui a dit: «C’était toujours très naturel parce que nous nous sommes tous installés. Quand nous nous sommes rencontrés, j’avais une dynamique très différente, je me suis levé très tôt, quand ils dormaient j’étais réveillé … Plus tard, quand nous avons décidé de nous marier, elle a vendu sa maison, j’ai vendu mon appartement et nous avons acheté celui-ci. Il s’agit de se commander et de faire preuve de patience. L’amour d’un couple est ce qui soutient tout ».

Lupe Varsky rejoint le clan Varsky Bruzoni (Photo: Instagram @jpvarsky)

Et quand ils lui ont demandé si avec un tel groupe familial il y avait de la place pour partager du temps en couple et seul, le journaliste a déclaré: «Nous allons tourner ensemble, nous allons nous promener… De plus, le week-end, nous avons tous les cinq garçons ou aucun. Maintenant, nous sortons moins la nuit parce que j’ai à nouveau changé mes heures de travail, et entre la radio et la télévision, ce sont treize heures par jour. ” Comment vont-ils s’organiser maintenant que Lupe est arrivée? Le temps nous le dira … La chose sûre est que les mains pour le soulever ne manqueront pas.

