Lupillo a servi de figure paternelle même pour sa nièce Chiquis Rivera, qu’il conseille régulièrement (Photo: Instagram @lupilloriveraofficial)

Bien que n’a pas été caractérisé précisément par le maintien relations amoureuses très stables, ce que le public a reconnu, c’est que Lupillo Rivera est un père responsable qui est toujours conscient des besoins de ses enfantsDe plus, à diverses occasions, il a montré des signes d’amour et de responsabilité dans ses obligations familiales.

Dans cette veine, sa volonté de mener sa vie en ordre et attachée à ses responsabilités, Cela l’a également conduit à vivre une situation contradictoire, car pendant 12 ans, il a élevé et soutenu financièrement un enfant, nommé José, qui lui a fait croire que c’était son fils, mais à l’époque une révélation inattendue a été faite grâce à un test ADN qui a déterminé que le petit ne portait pas ses gènes.

Cette situation est survenue lors du premier mariage du chanteur avec une femme prénommée Maria, dont il s’est séparé après une infidélité du soi-disant Toro del Corrido et l’arrivée d’un fils présumé hors de ce mariage. Cela a été révélé par le membre de la dynastie Rivera dans une interview avec Gustavo Adolfo Infante:

“J’ai eu un enfant hors mariage, qui est sorti plus tard qui n’était pas le mien: mais cela a provoqué la séparation”, a déclaré le chanteur à l’émission À la minute où mon destin a changé.

“El toro del corrido”, a-t-il déclaré fièrement pour avoir assuré l’entretien d’un fils qu’il croyait être son premier-né biologique (Photo: File)

Pendant de nombreuses années, jusqu’à l’adolescence de l’enfant, Rivera a vécu en croyant que le jeune homme était son fils unique, alors il croyait son unique héritier et qui devrait continuer son héritage dans la famille et dans l’environnement régional mexicain.

Mais grâce à son ex-femme actuelle, Mayeli Alonso, a découvert qu’il avait été victime d’une tromperie de la femme avec lequel il était infidèle.

“J’ai réalisé que ce n’était pas mon fils quand il avait 12 ans, parce que ma dernière ex-femme était enceinte”, Et c’est que Mayeli attendait un enfant de sexe masculin, alors elle a demandé à la chanteuse de un test ADN sera effectué pour confirmer que le bébé à naître serait son premier-né ou, au contraire, confirmer qu’en effet le jeune homme, nommé José, aurait été son enfant de sang.

On sait qu’il y a quelques mois, Lupillo Rivera a complimenté l’hôte Mónica Noguera avec un bouquet de fleurs (Photo: Capture d’écran -Examen)

Le frère du quartier connu de Mariposa a raconté que les résultats de ce test étaient négatifs, c’est donc jusqu’à ce moment-là, après que José eut 18 ans, quand Il a appris qu’ils ne partagent pas la même génétique, mais il a assuré qu’il l’aime beaucoup.

Malgré la controverse familiale et après avoir révélé la vérité, Lupillo a décidé de tenir sa parole et la promesse qu’il avait faite à la mère de l’adolescent et au même fils et a continué à prendre soin de lui, jusqu’à ce qu’il soit majeur. Le fait d’avoir rempli ses obligations familiales et “répondu en homme” est une grande satisfaction pour le chanteur, car en plus de renforcer son image de père, il aime aussi beaucoup José.

Il a récemment présenté sa toute nouvelle petite amie, que plusieurs utilisateurs pensaient qu’elle ressemblait beaucoup à Shakira (Photo: Capture d’écran)

“Je suis épanoui en tant qu’homme et je me sens très fier, j’ai la conscience tranquille et je peux continuer la tête haute”il ajouta. Mais cette situation n’était pas seulement une source de confusion et un coup dur pour la famille, mais cela signifiait également une grande déception pour Lupillo, car l’interprète du groupe ne pouvait pas éviter de devenir amoureux de celui qu’il croyait être son premier-né.

À ce jour, l’oncle controversé Chiquis Rivera n’a pas revu ni été proche de José, mais il avoue qu’il lui manque et qu’il a une affection très grande et très particulière pour lui, puisqu’il l’a vu grandir de nouveau-né: «Oui, je le fais, je ne peux pas vous dire que c’est comme mes enfants; mais je l’aime et il me manque “, finit le chanteur.

