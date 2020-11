Leopoldo Luque a décidé de faire un stage à Maradona il y a plus d’une semaine pour démarrer les contrôles

Leopoldo Luque il avait fait les tentatives infructueuses plusieurs jours auparavant. La réponse négative constante l’avait chassé à maintes reprises. Quand Diego Armando Maradona Il a passé quelques minutes sur le court de Gimnasia de la Plata pour son anniversaire, l’image a parcouru le monde et de son entourage ils l’ont recontacté. Le neurochirurgien s’est rendu chez lui ce week-end et a de nouveau essayé de convaincre les Dix qu’il devait être admis.

“Je suis allé le voir samedi et dimanche à la demande des personnes qui lui sont proches. Ils l’ont vu étrange, confus. Au-delà du trouble de la marche, l’errance. Certaines choses étranges sur sa personnalité ont attiré notre attention, comme son humeur. Et ceci étant confus: émettre un commentaire ou une réponse à quelque chose qui n’avait pas été demandé ou qui était dit. C’est un trouble cognitif qui ne devrait pas se produire. Ma première question était de savoir si j’avais eu quelque chose et ils ont dit non. J’étais confus. Quand j’y suis allé, cela ne s’est pas produit à ce moment-là, mais cela ne garantissait pas que cela n’arriverait pas plus tard. J’ai suspecté. J’ai senti que c’était le bon moment pour le prendre et l’étudier un peu“Luque lui-même a raconté dans une interview à l’émission de radio Doman 910 diffusée sur La Red.

“Il n’y a pas de relation médecin-patient d’un patient très intéressé par sa santé. Il faut intercéder. Ce jour-là, ce ne fut pas difficile pour moi de le convaincre mais cela venait de plusieurs tentatives précédentes. Je suis entré dans sa chambre, il était couché, j’ai dit ‘Diego, allons-y’, ‘non, muguet‘. Le même. Plus tard, dans la période postopératoire, Diego est allé se promener avec moi au sanatorium: Diego, tu dois rester et il a dit non. Il est devenu agressif dans le sens de vouloir gérer la situation, car il gère toujours tout. Nous l’avons vu avec une image interprétée comme l’abstinence, la transpiration, la tachycardie et l’euphorie. Non seulement à cause de l’image elle-même, mais parce que la neurochirurgie était en danger s’il rentrait chez lui. La photo était à prévoir, elle ne nous a pas surpris », a-t-il expliqué à propos du processus qu’il a dû passer pour l’emmener à la clinique Ipensa de La Plata dans un premier temps.

Luque a reconnu qu’ils sont “Jours agités” pour lui, où il commence vers 5h30 du matin et se couche après minuit. «Maradona est une patiente qui a le principe de l’autonomie. Sa perte de santé ou sa détérioration a été constatée. Vendredi, au match, tout le monde l’a remarqué », a-t-il reconnu. Dans le même temps, il a précisé que, comme indiqué précédemment, la condition de sevrage est liée à la consommation d’alcool: «Ces problèmes ne sont jamais résolus, ils sont traités. Diego prenait un verre et lui faisait du mal récemment, à cause des antécédents. Le fait est que cette tasse en avait besoin. Ce n’est pas un gros consommateur, mais il est tout à fait une image avec les médicaments qu’il prend. Les médicaments qu’il prend sont variés. Un peu d’alcool, pas beaucoup, certaines drogues font du mal. Il y en a plusieurs pour s’endormir … Je ne veux pas entrer dans les détails “.

“S’il y a un patient qui atteint un point qui menace sa vie ou des tiers, évidemment le médecin intercède. Diego, à mon avis et l’équipe médicale et le psychiatre, jamais atteint cette instance. Ce qu’il a, c’est une détérioration de la santé marquée par ces habitudes. Cela transcende mon traitement de la médecine. Je suis intervenu et il était possible de l’emmener dans une clinique », a-t-il souligné.

“Diego est une personne qui me regarde et me dit très logiquement: «Luque, qu’est-ce que je fais ici? Ce n’est pas le violent qui veut partir. La décharge est envisagée. Il me regarde en souriant et me dit ce que je fais ici, je me sens bien, je veux y aller. Cela a beaucoup de logique mais il faut penser à beaucoup de choses. C’est une personne de 60 ans qui a de l’autonomie et de la lucidité », a-t-il ajouté à propos de la réaction de Maradona ces derniers jours.

Au cours des prochaines étapes, la famille sera la clé pour définir comment la vie de Ten se poursuivra en dehors de la clinique: «Jusqu’où on peut intercéder, envahir, proposer, ce sont toutes des choses qui sont arrangées avec la famille. La communication est très bonne. En ce sens, chacun est ouvert à l’écoute, à donner son avis et à toujours débattre avec respect. Une décision est prise ».

Luque a reconnu que son déménagement dans une maison à Nordelta avec tout le soin nécessaire “C’est l’une des idées les plus fortes”.

“En principe, Je ne mets pas Maradona dans une boîte à dépendances. C’est un patient qui vit dans les extrêmes. Quand il le voudra, il arrêtera de faire ce qui le rend malade, mais il ne peut toujours pas être convaincu qu’il doit le faire. Mais ce sera le cas. J’ai beaucoup de foi », expliqua-t-il sincèrement.

Concernant la possibilité de continuer à diriger ou non Gimnasia de La Plata, il a donné son avis: «Il faut discuter de nombreuses variables et personne n’aura absolument raison. Leopoldo Luque, en tant que médecin et personne, ne devrait pas être éloigné du travail et encore plus s’il en est passionné. Si vous lui donnez une vie, une routine. C’est ma suggestion. Beaucoup de gens peuvent avoir une opinion différente. Non, qu’il n’a pas de pression, qu’il est détendu, qu’il ne peut pas avoir de pression … Diego est sous pression le moins est sur un terrain. C’est mon impression».

“Diego est le moins sous pression sur un terrain. C’est mon impression”, a-t-il déclaré (Photo: .)

