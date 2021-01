Le président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou. . / Raúl Martínez / Archives

Le président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, a annoncé ce jeudi que son gouvernement a finalement choisi le vaccin de Pfizer / BioNTech et du chinois Sinovac pour lancer la campagne de vaccination dès que possible contre le COVID-19 dans le pays, qui connaît actuellement une augmentation alarmante des cas et a fermé ses frontières pour empêcher la propagation du coronavirus.

«Le gouvernement vient de conclure un accord avec Pfizer et Sinovac pour la fourniture de vaccins à notre pays. Dans le même temps, nous négocions l’achat de plus de vaccins avec d’autres fournisseurs », Lacalle Pou a révélé via son compte Twitter et a ajouté que plus d’informations seraient fournies dans les prochaines heures.

L’Uruguay était l’un des deux pays d’Amérique du Sud, avec le Paraguay, qui n’avait pas encore annoncé l’achat de vaccins avec aucun laboratoire, bien que l’exécutif de Lacalle Pou ait avancé qu’il était en négociations avec plusieurs laboratoires et qu’il ne pouvait pas révéler plus de détails en raison de confidentialité.

“Zone de risque rouge”

Selon les informations fournies par le Groupe interdisciplinaire uruguayen pour l’analyse des données COVID-19 (GUIAD-COVID-19), La semaine dernière, l’Uruguay est entré dans la zone rouge de risque de pandémie de coronavirus de l’indice de Harvard, soit une moyenne de 25 cas pour 100000 personnes par semaine.

Trois des 19 départements (provinces) du pays sont dans une zone de risque rouge: Rivera (nord, frontière avec le Brésil), avec 46,84 cas pour 100 000 habitants; Montevideo (sud), avec 39,79; et Rocha (sud-est, également à la frontière), à ​​32,01, d’après les graphiques du GUIAD-COVID-19.

Face à cette situation, les voix des scientifiques ont commencé à se faire entendre Ils exigent plus de restrictions de l’exécutif. Parmi eux, l’infectologue et chercheur Julio Medina, qui a établi comme “priorité” la protection du système de santé. “Le virus est en avance, il nous a encore plus profité”, a écrit sur Twitter, et a fait valoir: “221 jours pour passer du vert au jaune / 56 jours pour passer du jaune à l’orange / 32 jours pour passer de l’orange au rouge.”

En raison de l’augmentation des cas ces dernières semaines, ce qui constitue la première vague de la pandémie dans le pays, Le gouvernement uruguayen a indiqué le 6 janvier que gardera ses frontières fermées (inclus pour les Uruguayens et les résidents) jusqu’à la fin du mois.

Cependant, le président a annoncé la prolongation de deux heures de la fermeture des bars et restaurants, qui jusqu’au 10 janvier était minuit, et le réouverture des spectacles publics. Dans les deux cas, elle a été laissée à la discrétion des autorités locales qui, comme à Montevideo, ont opté pour des mesures plus restrictives.

Parmi les mesures actives, la réglementation par la loi du droit de réunion est maintenue – en vigueur depuis deux mois – dans les agglomérations à danger sanitaire, ainsi que la recommandation de télétravail.

L’un des dangers observés ces jours-ci est le retour de nombreuses personnes de Montevideo qui sont parties pour la côte pour leurs vacances., avec l’assouplissement consécutif des mesures de protection, et qu’ils rejoignent leur travail. Face à cela, les autorités ont publié un communiqué dans lequel elles recommandaient, dans la mesure du possible, le télétravail et l’isolement social pendant 10 jours.

