03/11/2020 Le Président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou POLITIQUE INTERNATIONALE D’AMÉRIQUE DU SUD PRESIDENCE URUGUAY

Le président de ce pays, Luis Lacalle Pou, a annoncé mardi la flexibilité de la fermeture des frontières par un décret qui permet aux résidents étrangers d’entrer dans le pays.

Daté du 11 janvier, le décret permet l’entrée aux personnes couvertes par les exceptions de l’article 2 ″ du décret 104/020 de mars. En plus des résidents étrangers, La mesure profite aux conducteurs touchés par le transport international de marchandises, de marchandises, de correspondance, d’équipages d’aéronefs et de pilotes de navires et de fournitures, ainsi que de l’aide humanitaire et sanitaire.. Aussi aux Brésiliens résidant dans la zone frontalière du pays.

Lacalle Pou a également annoncé l’expansion en deux heures dans les bars et restaurants, qui jusqu’au 10 janvier était minuit, et l’a justifiée en expliquant que “presque toutes les infections sont intrafamiliales”. et qu’il est nécessaire de donner «un certain stimulant» à un secteur qui a été durement touché économiquement.

En outre, il a fait état de la réouverture des spectacles publics «à capacité minimale», y compris des sports, bien que ceux-ci sans public, qui étaient également interdits jusqu’au 10 janvier.

Parmi les mesures actives, la réglementation par la loi du droit de réunion est maintenue – en vigueur pendant deux mois – dans les agglomérations à danger sanitaire, ainsi que la recommandation de télétravail.

Uruguay. . / Raúl Martínez / Archives

L’un des dangers observés cette semaine est le retour de nombreuses personnes de Montevideo qui sont parties pour la côte pour leurs vacances, avec l’assouplissement consécutif des mesures de protection, et qu’ils rejoignent leur travail.

Face à cette situation, les autorités ont publié un communiqué dans lequel elles recommandaient, dans la mesure du possible, le télétravail et l’isolement social pendant 10 jours.

L’Uruguay a atteint le chiffre de 103 patients atteints de covid-19 ce mardi admis aux soins intensifs un jour où le pays sud-américain était sur le point d’atteindre son record d’infections quotidiennes, avec un total de 947.

Après avoir atteint 1215 positifs dimanche dernier, l’Uruguay n’avait pas approché les 1000 à nouveau jusqu’à ce mardi, lorsque, selon le rapport quotidien du Système national d’urgence (Sinae), 947 cas ont été détectés dans les 7826 analyses effectuées, soit un 12,1% de positivité.

En outre, 7 patients sont décédés ce jour, le nombre de décès est donc passé à 269.

Les gens sont vus sur la Plaza Independencia à Montevideo (Uruguay). . / Federico Anfitti / Archives

Depuis que l’urgence sanitaire a été décrétée le 13 mars, l’Uruguay a traité 714 493 tests qui ont rapporté 27 846 cas, dont 7 478 sont actuellement atteints de la maladie.

Les départements (provinces) les plus touchés en nombre de cas sont Montevideo et Canelones, tandis que par densité de population, c’est Rivera, limitrophe du Brésil, qui est, comme la capitale du pays, en rouge selon l’échelle de Harvard.

En raison de l’augmentation des cas, qui constitue la première vague de la pandémie dans le pays, puisqu’il a maintenu la situation sous contrôle jusqu’à la fin de 2020, le gouvernement uruguayen a annoncé le 6 janvier qu’il maintiendrait ses frontières fermées (y compris pour les Uruguayens et les résidents) jusqu’à la fin du mois.

PLUS SUR CE SUJET:

L’Uruguay a atteint un nouveau record d’infections quotidiennes avec 1215 cas de covid-19

Coronavirus en Uruguay: ils ont libéré le drapeau «agglomération» sur la plage de Mansa à Punta del Este

Des médecins uruguayens ont mis en garde contre un possible effondrement des thérapies intensives compte tenu de l’augmentation des cas de covid-19