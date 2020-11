Ce nouveau chiffre est proche des 100 cas quotidiens établis par les autorités sanitaires uruguayennes comme une limite sûre pour garantir la trace épidémiologique de covid-19. . / Federico Anfitti / Archives

Montevideo, 12 novembre . .- L’Uruguay a atteint ce jeudi un nouveau record quotidien de COVID-19 positifs avec 95 nouvelles infections qui, pour la plupart, sont liées à des épidémies signalées ces derniers jours et les autorités font un ” demande spéciale “à la population pour réduire les contacts sociaux.

Cela a été détaillé par le Système national d’urgence (Sinae) de l’Uruguay dans son rapport quotidien, dans lequel il a également expliqué que 3 802 analyses avaient été effectuées.

<< Les autorités sanitaires adressent une demande spéciale à la population pour qu'elle réduise les cercles de contact social, le temps des réunions, l'utilisation permanente des masques faciaux, la mise à distance physique, la ventilation et l'hygiène. Sans recourir à des mesures restrictives de mobilité sociale, prévention personnel est le seul outil pour réduire l'augmentation des infections », a souligné Sinae.

Ce nouveau chiffre est proche des 100 cas quotidiens établis par les autorités sanitaires comme une limite sûre pour garantir la trace épidémiologique.

Sur les 95 nouveaux cas, 60 sont de Montevideo, 8 de Cerro Largo (est), 8 de Canelones (sud), 5 de Colonia (sud-ouest), 6 de Maldonado (sud-est), 6 de Rivera (nord) et 2 de Soriano (Ouest).

Depuis le 13 mars, date à laquelle l’urgence sanitaire a été décrétée en Uruguay en raison de l’apparition des quatre premiers cas, le pays sud-américain a accumulé 3 795 positifs, dont 6 299 sont actuellement actifs et 8 sont en réanimation.

Sur le total des cas positifs confirmés, 414 correspondent au personnel de santé (26 actifs).

Les départements (provinces) qui comptent actuellement des cas actifs sont 14: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rivera, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó et Treinta y Tres.

Outre les cas à Montevideo, la frontière avec le Brésil continue d’être l’une des principales préoccupations des autorités uruguayennes, avec des foyers actifs à Rivera (nord) et Cerro Largo (est).

Le Groupe consultatif scientifique honoraire (GACH), composé d’experts qui apportent une assistance au gouvernement uruguayen dans la gestion du covid-19, a averti lors d’une conférence de presse le 5 novembre que le pays maintient “une fenêtre de opportunité “de contrôler la pandémie comme auparavant.

“Nous conservons une fenêtre d’opportunité pour maintenir un contrôle relatif de la progression de l’épidémie, comme nous l’avons fait jusqu’à présent”, a déclaré son coordinateur, Rafael Radi, lors d’une apparition avec les deux autres membres du GACH, Fernando Paganini et Henry Cohen.

Cependant, ils ont mis en garde contre le danger que les agglomérations pourraient présenter avec l’arrivée du beau temps et ont averti que, si les institutions gouvernementales doivent fournir des outils pour lutter contre le covid-19, le «comportement social» doit être «cohérent». .